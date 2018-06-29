YKS sınavı boyunca toplu taşıma araçları ücretsiz mi?

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday 30 Haziran – 1 Temmuz’da ÖSYM tarafından yapılan 2018 YKS sınavına girecek. İETT’den gelen son dakika açıklamasına göre 30 Haziran – 1 Temmuz’da sınava girecek öğrencilere toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday 30 Haziran – 1 Temmuz’da ÖSYM tarafından yapılan 2018 YKS sınavına girecek. İETT’den gelen son dakika açıklamasına göre 30 Haziran – 1 Temmuz’da sınava girecek öğrencilere toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. İETT, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS 2018) girecek öğrencilere ve sınav görevlilerine toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu. İETT'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, öğrenciler sınav belgelerini, görevliler ise görevli belgelerini göstererek sınava gidiş ve sınavdan dönüşlerde toplu ulaşım araçlarından ücretsiz geçiş yararlanabilecek.