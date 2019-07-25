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30. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları gerçekleştirilecek

- Kastamonu Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca 25 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan yarışlara 100'e yakın atın katılması bekleniyor

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:01
30. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları gerçekleştirilecek


KASTAMONU (AA) - Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişinin ve şapka inkılabının 94. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 30. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları düzenlenecek.

Kastamonu Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca 25 Ağustos'ta Uzun Yazı mevkisinde düzenlenmesi planlanan yarışlara 100'e yakın atın katılması bekleniyor.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Günal Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30'uncusu düzenlenecek yarışların güzel görüntülere sahne olacağını söyledi.

Federasyon olarak 9 dalda hizmet verdiklerini vurgulayan Genç, "Türkiye'nin her bölgesinde 9 ayrı dalda yarışmalar düzenliyoruz. Tarihimize, kültürümüze sahip çıkıyoruz. Federasyonumuz yurt dışında da etkinlikler yapıyor. Ata sporlarımızı meydana çıkarmaya çalışıyor. Gençleri belli uyuşturucu, internet gibi alışkanlıklardan alıkoymak için çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Çalışmaları ileriye taşımak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Genç, "Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı'nın katkıları ile ata sporlarımızı gün yüzüne çıkartıp gençlerimizle buluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Federasyon olarak bu yıl 25 ilde rahvan yarışları düzenleyeceklerini belirten Genç, "Rahvan yarışları 2 bin yıllık yarışlar, bu geleneği yaşatmak istiyoruz. Yarışların yapılacağı illerden biri de Kastamonu. Kastamonu'da rahvan yarışları dışında atlı okçuluk ve dörtnal yarışları yapılacak." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Atlı Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sezer de rahvan yarışlarında yerli atların da yarışacağını söyledi.

Rahvan yarışının sanat olduğunu vurgulayan Sezer, "Rahvan bir sanat. Atlar koşmuyor hızlı ve estetik bir şekilde yürüyor. En az hata yapan jokey ve at birinci oluyor. Görsel bir şölen yaşanacak diye düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kastamonu'nun önemli bir at merkezi olduğunu belirten Sezer, "Kastamonu Osmanlı ordusunun at ihtiyacını karşılayan bir il. Biz bu geleneği devam ettirmek açısından yarışları yapıyoruz. Bu yıl 30'uncusunu yapacağız. Kesintisiz her yıl yapılmış. Atatürk'ün ilimize gelişinin yıl dönümünde yapılıyor olması da ayrı bir öneme sahip." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:01
  1. 30. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları
  2. At yarışları
  3. Kastamonu

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