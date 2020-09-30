Türkiye koronavirüse karşı mücadelesini sürdürüyor. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu.

Vaka sayıları maske takmama, sosyal mesafe kural ihlali gibi durumlar sebebiyle artmıştı. İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüs ile ilgili genelge yolladı.

Koronavirüs salgınına karşı açıklamalarda bulunan Bakan Fahrettin Koca, merak edilen aşı çalışmalarına ilişkin, ‘Aşı için 1-2 aylık zaman kaldığı görülünce tünelin sonu görülüyor’ dedi.

Ayrıca Bakan Koca, ‘Artık dalgalardan piklerden değil, tedaviden bağışıklıktan bahsediyoruz. Testten vakadan bahsederken şimdi ağır hastadan bahsediyoruz. Testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var. İz sürücüler olan filyasyon ekibimiz ağırlıklı olarak bunları takip ediyoruz. Eğer tespit ile izole edilmezlerde salgının yayılmasına yol açarlar.’ İfadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından, Covid-19 Bilgilendirme Sayfası'ndan 30 Eylül'e ait koronavirüs vaka sayıları açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da resmi Twitter hesabından koronavirüse karşı uyarıda bulundu.

Koronavirüs verilerinin açıklandığı tabloda yeni bilgilendirme sistemine gidildi.

Bugün yapılan test sayısı 112.098. Bugünkü vefat sayısının ise 65 olduğu açıklanırken toplam vefat sayısı 8.195 oldu.