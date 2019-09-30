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30 Eylül Pazartesi günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?

Yurt genelinde son birkaç gündür havalar hissedilir şekilde sıcaktı. Peki, 30 Eylül Pazartesi günü hava nasıl olacak?

30 Eylül 2019 Pazartesi 00:09
30 Eylül Pazartesi günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?

Yurt genelinde son birkaç gündür havalar hissedilir şekilde sıcaktı. Peki, 30 Eylül Pazartesi günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmeye göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İşte, bazı iller ve hava tahmin raporu

İstanbul

15°C 26°C

Az bulutlu

Ankara

11°C 27°C

Az bulutlu

İzmir

16°C 31°C

Az bulutlu

Antalya

22°C 30°C

Güneşli

Bolu

9°C 27°C

Az bulutlu

Samsun

16°C 21°C

Az bulutlu

Trabzon

16°C 24°C

Az bulutlu

Kars

1°C 23°C

Parçalı bulutlu

Diyarbakır

15°C 33°C

Güneşli

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 00:09
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. Kars
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Diyarbakır
  7. Bolu
  8. Antalya
  9. Ankara
  10. 30 Eylül Pazartesi günü hava nasıl olacak?
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