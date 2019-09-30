30 Eylül Pazartesi günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? Yurt genelinde son birkaç gündür havalar hissedilir şekilde sıcaktı. Peki, 30 Eylül Pazartesi günü hava nasıl olacak?

Yurt genelinde son birkaç gündür havalar hissedilir şekilde sıcaktı. Peki, 30 Eylül Pazartesi günü hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmeye göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, bazı iller ve hava tahmin raporu İstanbul 15°C 26°C Az bulutlu Ankara 11°C 27°C Az bulutlu İzmir 16°C 31°C Az bulutlu Antalya 22°C 30°C Güneşli Bolu 9°C 27°C Az bulutlu Samsun 16°C 21°C Az bulutlu Trabzon 16°C 24°C Az bulutlu Kars 1°C 23°C Parçalı bulutlu Diyarbakır 15°C 33°C Güneşli

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