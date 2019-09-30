30 Eylül Pazartesi günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Yurt genelinde son birkaç gündür havalar hissedilir şekilde sıcaktı. Peki, 30 Eylül Pazartesi günü hava nasıl olacak?30 Eylül 2019 Pazartesi 00:09
Yurt genelinde son birkaç gündür havalar hissedilir şekilde sıcaktı. Peki, 30 Eylül Pazartesi günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmeye göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İşte, bazı iller ve hava tahmin raporu
İstanbul
15°C 26°C
Az bulutlu
Ankara
11°C 27°C
Az bulutlu
İzmir
16°C 31°C
Az bulutlu
Antalya
22°C 30°C
Güneşli
Bolu
9°C 27°C
Az bulutlu
Samsun
16°C 21°C
Az bulutlu
Trabzon
16°C 24°C
Az bulutlu
Kars
1°C 23°C
Parçalı bulutlu
Diyarbakır
15°C 33°C
Güneşli
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