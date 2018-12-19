30 eski havacı askere FETÖ'den tutuklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 30 eski asker tutuklandı19 Aralık 2018 Çarşamba 12:45
ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 eski astsubay tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 62 şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı Harun Çetinkaya'ya ifade veren şüphelilerden 59'u tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.
Mahkemeye sevk edilen 59 şüpheliden 30'u "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı. Mahkeme, şüphelilerden 29'unu adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında, 7 Aralık'ta örgütün mahrem imamlarıyla irtibatlı oldukları iddiasıyla 87 eski astsubay hakkında gözaltı kararı vermiş, bunlardan 62'si yakalanmıştı.
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