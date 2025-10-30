  • İSTANBUL
Tarih 30 Ekim 1144: Alâeddin Semerkandî'nin vefatı
Tarih

30 Ekim 1144: Alâeddin Semerkandî’nin vefatı

30 Ekim 1144: Alâeddin Semerkandî’nin vefatı

Onlar yaşadıkları dönemlere çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bıraktılar. Bugün, Alâeddin Semerkandî’yi hayırla yâd ediyoruz.

Tam adı, Ebû Bekr Alâüddîn Muhammed b. Ahmed b. Ebî Ahmed es Semerkandî’dir. Karahanlılar devri Mâverâünnehir Hanefî âlimlerinin önde gelenlerinden olan Alâeddin es-Semerkandî’nin Semerkant ve Buhara dışında Anadolu’ya geldiği ve bir süre Konya’da kaldığı da rivayet edilmektedir. Kaynaklarda fazla bilgi olmamakla birlikte büyük ihtimalle ilim tahsiline Semerkant’ta başladığı, daha sonra Buhara’ya gidip orada devam ettiği ifade edilmektedir.

Semerkant’taki Hocaları arasında Ebü’l-Usr Fahrülislâm el-Pezdevî’nin, Buhara’da ise Ebü’l-Yüsr el-Pezdevî ve Ebü’l-Muîn en-Nesefî’nin isimleri zikredilmektedir. Hayatı boyunca tedris ve telif faaliyetiyle meşgul olmuş olan Alaeddin Semerkandî’nin yetiştirdiği talebeleri arasında başta kızı Fâtıma, Bedâ’i u’s-sanâi’ müellifi damadı Ebû Bekir el-Kâsânî, Sem’ânî ve el-Hidâye müellifi Burhâneddin el-Merginânî’nin hocası Ziyâeddin Muhammed b. Hüseyin el-Bendenîcî’nin isimleri zikredilmektedir.



Kızı Fâtıma, babasının Tuḥfetü’l-fuḳahâ isimli eserini ezberlemiş ve babasıyla ortak fetvalar vermeye başlamıştır. Kâsânî de, Alaeddin Semerkandî’nin uzun süre rahle-i tedrisinde bulunmuş, bütün eserlerini okumuş ve nihayet Tuḥfetü’l-fuḳahâ eserini esas alarak Bedâ’i u’s-sanâi’ isimli ünlü eserini yazmıştır. Semerkandî’nin talebesinin bu davranışından çok memnun olduğu, kızı Fâtıma’yı onunla evlendirip mehir olarak da bu eseri kabul ettiği nakledilir. Özellikle bu evlilikten sonra Alaeddin Semerkandî, kızı ve damadının ortak fetva vermeye başladıkları zikredilir. Bu sebeple “Fıkıh Evi” Tamlaması yapılır.

Alaeddin Semerkandî’nin, 1 Cemâziyelevvel 539 (30 Ekim 1144) tarihinde Buhara’da vefat ettiği kaydedilmektedir.

Başta fıkıh, usul ve kelâm alanlarında üstün bir âlim kabul edilen Alaeddin Semerkandî, Hanefî mezhebinin, özellikle de mezhep içinde klasik Hanefî usul ve fürû geleneğinden farklı görüş ve yaklaşımlara sahip olduğu bilinen Mâverâünnehir Semerkant okulunun en büyük otoritelerinden biri kabul edilmektedir.

Başlıca eserleri:

Tuhfetü’l-fukahâ,
Mizanü’l-Usul fi Netaici’l-Ukul
Mâtürîdî tefsiri şerhi Şerhu Te’vîlâti’l-Kur’ân

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

