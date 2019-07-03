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30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları

- Türkiye, İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen oyunlara 8 branşta toplam 63 sporcuyla katılıyor

03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:24
30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları

ANKARA (AA) - İtalya'da düzenlenen 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları başladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Napoli'de yapılan oyunlarda atletizm, atıcılık, tekvando, cimnastik, eskrim, judo, okçuluk ve yüzme olmak üzere 8 branşta mücadele edecek.

Ay-yıldızlı 63 sporcunun katıldığı organizasyon, 14 Temmuz'da sona erecek.

Kafilede yer alan sporcuların 29'unu milli atletler oluşturuyor.

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu İrem Yaman da oyunlarda tatamiye çıkacak.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:24
  1. 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları
  2. İrem Yaman
  3. Napoli

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