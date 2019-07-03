30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları - Türkiye, İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen oyunlara 8 branşta toplam 63 sporcuyla katılıyor

ANKARA (AA) - İtalya'da düzenlenen 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları başladı. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Napoli'de yapılan oyunlarda atletizm, atıcılık, tekvando, cimnastik, eskrim, judo, okçuluk ve yüzme olmak üzere 8 branşta mücadele edecek. Ay-yıldızlı 63 sporcunun katıldığı organizasyon, 14 Temmuz'da sona erecek. Kafilede yer alan sporcuların 29'unu milli atletler oluşturuyor. Dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu İrem Yaman da oyunlarda tatamiye çıkacak.

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