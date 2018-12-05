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Görüntüler ortaya çıktı! 30 dükkanı böyle kundakladılar

Sakarya’da 30 dükkanın kundaklanmasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 07:25
Görüntüler ortaya çıktı! 30 dükkanı böyle kundakladılar

Karasu sahilinde bulunan Gece Pazarı Alışveriş Eğlence Dünyası (mini çarşı) olarak bilinen yer, geçtiğimiz pazar günü sabaha karşı çıkan bir yangın sonucu kullanılmaz hale gelmişti. Yaklaşık 30 dükkanın tamamen kül olduğu yangın sonrasında Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, çevrede bulunan çok sayıda güvenlik kamerasının kayıtlarını da inceledi.

İHA'nın haberine göre; incelemeler sonrasında yangının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde; kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin olay yerine gelmesi ve daha sonrasında kasıtlı olarak yangını çıkardığı anlar görülüyor.

 

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 07:25
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