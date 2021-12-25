-30 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri oldu

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiği bölgede rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan’ın Göle ilçesinde eksi 30 derece olarak ölçüldü.

İl merkezlerinde kaydedilen en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere; Erzincan’da 9, Ağrı’da 25, Ardahan’da 23, Erzurum’da 16, Kars’ta 21, Iğdır’da 8, Bayburt’ta 13 derece.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır’da 2, sıfırın altında olmak üzere Erzincan’da 1, Erzurum, Kars ve Bayburt’ta 6, Ağrı ve Ardahan’da 13 derece olması öngörülüyor.

Bölgedeki kayak merkezlerinde kar kalınlığı Palandöken Kayak Merkezi’nde 92, Ergan Kayak Merkezi’nde 34 ve Kop Kayak Merkezi’nde 28 santimetre olarak ölçüldü.