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30 derece sıcaklıkta karın keyfini sürdüler

Sivas Kongresi’nin 100.

08 Haziran 2019 Cumartesi 11:52
30 derece sıcaklıkta karın keyfini sürdüler

Sivas Kongresi’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Kızılırmak’ta düzenlenen kamp ve doğa yürüyüşüne katılanlar 30 derecede karın keyfini sürdüler.


Sivas Valiliği tarafından Sivas Kongresi’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Kızılırmak’ta Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü organizesiyle başlatılan programda; Kızılırmak’ın doğduğu kaynakların en büyük kolu olan Kızılmezra Köyü başlangıcından itibaren Kızılıramak’ı takip ederek 10 gün boyunca Sivas il merkezine kadar yürüyüş ve kamp faaliyeti başlatıldı. Yaklaşık 170 kilometrelik parkurda ki etkinliğe her yaştan doğasever katıldı. Kızılırmağın doğduğu 2 bin 500 rakımlı Kızıldağ eteklerinden başlayan ilk gün parkurunda katılımcılar, altından ırmağın geçtiği kar kütlesi üzerinde serinleme fırsatı buldu. Yanlarında getirdikleri dut pekmeziyle kar helvası yapmayı da ihmal etmeyen sporcular, doğal güzelliklerin içinde doğal dondurma yediklerini ifade ederek yaklaşık 30 derece sıcaklık altında karın keyfini sürdü. Daha sonra halat yardımıyla şelaleden aşağı inen sporcular, buz gibi suyun altında Türk bayrağı açtı.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 11:52
  1. doğa

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