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Antalya'da sel! Yüzlerce dönüm ekili alan zarar gördü

Antalya’nın Elmalı ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Yüzlerce dönüm ekili alan, seralar ve mezarlıklar su altında kaldı.

07 Ağustos 2018 Salı 09:00
Antalya'da sel! Yüzlerce dönüm ekili alan zarar gördü

Antalya'nın Elmalı ilçesinde dün saat 17.00 sıralarında başlayan yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 1 saat süren yağmurun neden olduğu sel suları toprak, taş ve ağaç dallarını sürükledi.

Selden Salur, Yılmazlı, Eskihisar ve Yapraklı mahalleri etkiledi. Yaklaşık 450 dönüm ekili alan ve seranın yanı sıra 12 ev ile mahalle mezarlıkları sel sularının altında kaldı.

Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı doğal afet sonrasında Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Elmalı Belediyesi ekipleri sel sularından etkilenen vatandaşlara yardım etti. İş makineleriyle sel sularının sürüklediği toprak, taş ve ağaç dalları temizlenmeye çalışıldı.

BAŞKAN ÖZTEKİN: ZARAR ÇOK BÜYÜK!

Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, selden etkilenen bölgeleri ziyaret ederek, vatandaşlardan genel durum hakkında bilgi aldı. Sel nedeniyle bölgedeki tarım alanlarının büyük çapta zarar gördüğünü kaydeden Başkan Öztekin, "İlk belirlemelere göre yaklaşık 450 dönüm sera ve tarım alanı sel suları ve sürüklediği çamurun altında kaldı. Tüm ürün telef oldu. Büyük üzüntü yaşıyoruz. Üreticimizin kaybı büyük. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Doğal bir afet yaşadık. Zararın boyutu yapılan inceleme sonucunda çok daha net ortaya çıkacaktır. Ürün fiyatlarının normalin üstünde seyrettiği bu günlerde üreticimiz tam para kazanmaya başlamışken yaşanan bu felaket üreticinin moralini bozdu. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum" dedi.

Elmalı Belediyesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin afetin hemen ardından bölgede çalışmalara başladığını da kaydeden Öztekin, "En yakın zamanda tüm yaraları saracağız. Devletimiz gerekli desteği verecek, benzer felaketlerin tekrarlanmaması için gerekli önlemleri hızla alacaktır" diye konuştu.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 09:00
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  • ramazandagramazandag1 sa önce
    Gözün aydın TürkiyemDomatise Bibere zam var...
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