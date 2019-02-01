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"30 büyükşehri analiz ettik"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "(Şehrim 2023 Projesi) Bana göre bu proje çok değerli bir çalışma oldu, 30 büyükşehri analiz ettik" - "Şehirlerimizin taleplerini, beklentilerini, hedeflerini, eleştirilerini aldık. 30 büyükşehir için şehir raporu hazırladık. Bu raporları şehirlerimizin stratejik yol haritası olarak tanımlıyoruz"- "85 bin 200 kişinin şehirleri hakkında görüşlerini aldık"

01 Şubat 2019 Cuma 20:56
"30 büyükşehri analiz ettik"

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Şehrim 2023 Projesi" kapsamında 30 büyükşehri analiz ettiklerini söyledi.

Karaaslan, partisinin Samsun İl Yönetim Kurulu üyeleriyle düzenlenen tanışma toplantısında, "Şehrim 2023 Projesi" hakkında değerlendirmede bulundu.

"Şehrim 2023 Projesi"nin AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı olarak 30 büyükşehir için hazırlanan bir proje olduğunu anımsatan Karaaslan, "Her şehre 9 farklı yöntem kullanarak yaklaştık. Uzman bir kadro ile şehirlerimizi analiz ettik. Şehirlerimizin taleplerini beklentilerini, hedeflerini, eleştirilerini aldık. 30 büyükşehir için şehir raporu hazırladık. Bu raporları şehirlerimizin stratejik yol haritası olarak tanımlıyoruz. Şu anda belediye başkanlarımız ve belediye başkan adaylarımızla bu raporları paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Karaaslan, doğru bir projeyi doğru bir zamanda yaptıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti.

"Henüz ortada seçim atmosferi yoktu, işte doğru zamanda objektif bilgiye ulaşmak için belediye başkanı profili üzerinden değil, biz tamamen şehirlerin çevre, şehir ve kültür değerleri üzerinden vatandaşlarla buluştuk. 85 bin 200 kişinin şehirleri hakkında görüşlerini aldık. Bu bir anket çalışması değildi, birebir mülakatlar yaptık. Sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımıza sunumumuzu yaptık. Yani biz AK Parti olarak bu seçime çok önceden hazırlandık, yol haritalarımızı belirledik. Bu proje ile şehrin sesi bizim raporlarımıza yansımış oldu. Hakikaten insanların beklentileri çok doğru ulaşmış, şimdi onları projelere dönüştürme, şimdi onları vaatlere dönüştürme ve şimdi onları gerçekleştirme zamanıdır."

Türkiye'nin 30 büyükşehri için ellerinde stratejik yol haritası bulunduğuna dikkati çeken Karaaslan, "Bana göre bu proje çok değerli bir çalışma oldu, 30 büyükşehri analiz ettik. Türkiye'de bir ilktir. Türkiye'de ilk kez bu kadar kapsamlı ve çok farklı yöntemler kullanılarak hazırlanan rapordur. Zaten AK Parti'yi başarılı kılan da milletin sesine kulak vermesidir." dedi.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 20:56
  1. "Şehrim 2023 Projesi"
  2. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan
  3. Samsun

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