0553 313 94 23
impression

30 bölge, özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova'da 30 bölge, 14 gün süreyle 'özel güvenlik' bölgesi ilan edildi.

03 Kasım 2018 Cumartesi 14:18
30 bölge, özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Hakkari Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova'da 30 bölgenin 05- 19 Kasım tarihleri arasında, 14 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince; ilimiz merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 30 bölge, 05 Kasım 2018 günü saat 00:00:01’den 19 Kasım 2018 günü saat 23:59:59’a kadar, özel güvenlik bölgesi ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır."

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 14:18
  1. Hakkari
  2. hakkari
  3. çukurca
  4. şemdinli
  5. yüksekova
  6. özel güvenlik bölgesi
  7. terör

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    30 bölge, özel güvenlik bölgesi ilan edildi
    1. 30 bölge, özel güvenlik bölgesi ilan..
    2. Kabil'de NATO askerlerine saldırı
    3. Tokat'ta 115 gündür aranıyordu! Önemli..
    4. Annesinin kolunu kırdı, babasını..
    5. Şırnak'ta öldürülen terörist bakın kim..
    6. Göztepe 5'te 5 planlıyor
    7. Polis şüphelendi... Baklava kutusunda..
    8. Mehmet Özhaseki: Şaşıracağınız..
    9. Habur Sınır Kapısı’nda baklava..
    10. FETÖ'ye 4 ilde operasyon!
    11. Ahşap zemin için ne yapacağız?
    12. Umran Kasım 2018 sayısı çıktı!
    13. Kuzey Kore'den 'nükleer' açıklaması!
    14. Astım artık cep ve farede
    15. Türkiye'nin kritik anlaşmaları Resmi..
    16. Sumak kanserle mücadele ediyor
    17. Doğal çamaşır yumuşatıcısı yapmak..
    18. Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri..
    19. Eski avukatı Trump'ı harcadı! Gündemi..
    20. Margarin hayatımıza nasıl girdi?
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Rusya'dan S-400 açıklaması!
    Rusya'dan S-400 açıklaması!
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık
    Almanların hezimeti! 5. kez açamadılar
    Almanların hezimeti! 5. kez açamadılar