0553 313 94 23

30 bin siber güvenlik uzmanına ihtiyaç var

Her gün yüzlerce tehdit alarmı alan şirketlerin güvenlik uzmanı istihdam etmekte zorlandığını belirten Siber Güvenlik Uzmanı Mustafa Çağlar Arık, 30 bin siber güvenlik uzmanına ihtiyaç olduğunu söyledi.

21 Haziran 2019 Cuma 17:12
30 bin siber güvenlik uzmanına ihtiyaç var

Her gün yüzlerce tehdit alarmı alan şirketlerin güvenlik uzmanı istihdam etmekte zorlandığını belirten Siber Güvenlik Uzmanı Mustafa Çağlar Arık, 30 bin siber güvenlik uzmanına ihtiyaç olduğunu söyledi.


Gelişen teknolojinin güvenlik anlayışını da değiştirdiğini ifade eden Siber Güvenlik Uzmanı Mustafa Çağlar Arık, "Artık konvansiyonel güvenliğin yanında siber güvenlik de ön planda. Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı zorlu süreç sebebiyle, sayıları azalan siber güvenlik uzmanlarına ciddi bir ihtiyaç doğurdu. Siber güvenlik sektörünün, dünyadaki en popüler iş piyasalarından biri olduğu su götürmez bir gerçek. Siber güvenlik alanında uzman açığı her geçen gün artarken, şirketlerin küçük bir siber güvenlik ekibiyle kendi sistemlerinde verilen her alarmın tek tek incelemesi imkansız hale geliyor. Bu noktada devreye yeni nesil güvenlik operasyon merkezleri (SOC) giriyor" dedi.


Güvenliğin en kritik adımlarından birini dış kaynak hizmet modeliyle, daha etkin ve daha düşük maliyetli yönetme olanağı sunan güvenlik operasyon merkezleri ile şirketler, IT altyapısını yöneten uzman haricinde içeride ekstra personel barındırmak zorunda kalmadığına dikkat çeken Arık, "Siber güvenlik, ulusal ve uluslararası alanda, en önemli tehlike haline gelmiş, uluslararası örgütler ve devletlerin, en fazla yatırım yaptığı alan olma özelliğini kazanmıştır. Kitle imha silahları ve terörizm kadar önem teşkil eden siber saldırılar, bugün birçok ülkenin ekonomik alanda kayıp yaşamasına sebep olmakla kalmayıp, kamu kurum ve kuruluşlarının siber uzaydaki varlıklarını tehlikeye sokmakta, çalışmasını engellemekte ve hatta kritik bilgilerin ele geçirilmesini sağlamaktadır" diye konuştu.


Siber güvenlik, BT sektörlerindeki en hızlı alanlardan biri oluğuna değinen Arık, "Bu durumda güncel bilgileri takip etmek için ne yapabilirsiniz? Sorunun cevabı çok basittir. Okuyun, okuyun ve daha fazla okuyun. Twitter ve diğer sosyal medya kanallarındaki siber liderlerin listesini hazırlayın ve yeni ortaya çıkan siber tehditler hakkındaki haberleri ve analizleri takip edin" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 17:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ERÜ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri MYO, Yeni Mezunlarını Verdi
    1. ERÜ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri..
    2. Para kasası çalan hırsızlara..
    3. 15. Uluslararası Leylek Festivali..
    4. Çiftçiye hasatta kolaylık için tarla..
    5. Başkan Erdoğan, Barzani'yi kabul etti
    6. Kayseri'de "kaçak hap" operasyonu
    7. Kayseri’de çok sayıda kaçak cinsel..
    8. Kapalıçarşı'da altın
    9. Kayseri polisinden tarihi eser..
    10. FETÖ’den gözaltına alınan meslekten..
    11. Belaruslu turist otel odasında ölü..
    12. Kırklarelililer yağmura teslim oldu
    13. Türkiye 17 Yaş Altı Badminton..
    14. Haliliye’de yol yapım çalışmaları..
    15. 30 bin siber güvenlik uzmanına ihtiyaç..
    16. Yüksekova’dan Tekirdağ’a gelin
    17. Beyazgül’den "Şanlı" mesajı
    18. Köylünün yüzü kerevitle gülecek
    19. Döviz kurları
    20. Mudanya trafiğine havadan denetim
    21. Cumhuriyet’in fosil fikirli yazarı..
    22. İran'dan ABD'ye "savaş istemiyorsanız..
    23. Memur-Sen Kayseri Şubesi Mursi İçin..
    24. "Oyumuza da sandığın namusuna da sahip..
    25. Malatya Turgut Özal Üniversitesi taban..
    26. Furkan Dur sözleşme yeniledi
    27. Şentop:“Türkiye’nin bekâ meselesi..
    28. Gaziantep’teki orman yangın kontrol..
    29. FETÖ sanığı eski hakim-savcı çifte..
    30. Başkan Söğüt sergi açılışına katıldı
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!