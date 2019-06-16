0553 313 94 23

30 bin meyve ağacı kesildi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 500 dönüm içerisinde bulunan 30 bin meyve ağacı artan maliyetler nedeniyle kesildi.

16 Haziran 2019 Pazar 15:02
30 bin meyve ağacı kesildi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 500 dönüm içerisinde bulunan 30 bin meyve ağacı artan maliyetler nedeniyle kesildi.


Türkiye’nin verimli topraklarına sahip olan Bursa’nın Yenişehir ilçesinde son olarak artan maliyetler ve sigorta paralarının yüksek olması sebebiyle 500 dönüm içerinde bulunan kiraz, armut, elma ve şeftali olmak üzere 30 bin verimli ağaç kesildi.


Yenişehir’e bağlı Çeltikçi köyünde çiftçilik yapan Hüseyin Caner Kaya, “Bende 110 dönüm şeftali bahçesi var. Bunun 80 dönümünü kesiyorum. 80 dönüm içinde 3 bin 800 ağacım var. Sigorta, ilaç maliyetlerinin yüksek olması ve son yıllarda yaşanan donlardan dolayı ürün alamadığımız için şeftali bahçelerimizi kesiyoruz. Maliyetler yüksek, köy genelinde 500 dönüm içinde 25 bin bodur ağaçlar ile 30 bin civarında elma, armut, kiraz, şeftali ağaçları kesildi” diye konuştu.


Şeftali ağaçlarını söküp sebze yetiştirmeyi düşünen Kaya, “Tatil zamanlarında haller kapalı, fiyatlar düşüyor, mal alınmadığı için çürüyor. Çiftçi çok zarar ediyor. Arkadan gelen yeni nesil çiftçilik yapmak istemiyor. Böyle giderse 10 yıl içinde çiftçi kalmaz. Ağaç başına 30 lira, dönüm başına bin 250 lira sigorta parası alınıyor. Mal çok olunca şeftali 70 kuruştan, don yapınca 1,5 liradan alınıyor” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 15:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uzman çavuş eşini öldürüp intihar etti
    1. Uzman çavuş eşini öldürüp intihar etti
    2. Fenerbahçe’nin borcu: 3 milyar 516..
    3. Kayıp dağcı Babalar Günü’nde aranıyor
    4. Hain kalkışma sırasında Cumhurbaşkanı..
    5. Köy hayır yemeğine 2 bin kişi katıldı
    6. Bakan Kasapoğlu öğrencilere moral verdi
    7. Kuşadası’nda kamyonet takla attı, 1..
    8. Kaza geçiren jandarmanın cenazesinde..
    9. Sınava giren siyam ikizleriyle yapılan..
    10. Amed Sportif Faaliyetler kongre kararı..
    11. Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı!..
    12. 30 bin meyve ağacı kesildi
    13. Yılanların dansı görüntülendi
    14. Babalar Günü’nde mezarlıklarda anlamlı..
    15. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu!..
    16. Şırnak’ta etkisiz hale getirilen..
    17. AA muhabirine İEKO'dan ödül
    18. Sivas'ta yıldırım isabet eden ev ve..
    19. Eskişehir’deki trafik kazaları..
    20. Neden kilo veremiyorsunuz? İşte, kilo..
    21. Kestiği ağaçtan düşen şahıs hayatını..
    22. Otomobil tutkunları bu festivalde..
    23. Polisler zamanla yarıştı! Son anda...
    24. Kamışlı’daki yangın Nusaybin..
    25. Çorum’da 14 bin 112 hektar arazi..
    26. Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın, AA..
    27. Jandarma Kuruluşunun 180.yılı anısına..
    28. Babalar Günü’nün en acılı babası
    29. Eğitim Bir- Sen eğitim yılını..
    30. Prof. Dr. Arık: “Karapınar’daki..
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor