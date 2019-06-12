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30 bin liralık vurgunu kasap ve polis önledi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde telefon dolandırıcıları, emekli vatandaşın 30 bin lirasını dolandırmak istedi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 10:41
30 bin liralık vurgunu kasap ve polis önledi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde telefon dolandırıcıları, emekli vatandaşın 30 bin lirasını dolandırmak istedi. Yaşlı adam kasap ve polisin araya girmesiyle dolandırılmaktan son anda kurtarıldı.


İlçe sakini emekli vatandaş M.D., eşiyle çarşı merkezinde yürüdüğü sırada telefonu çaldı. Arayan kişi, kendisini ’savcı’ olarak tanıtıp, yaşlı adama bahaneler üretti.


Yaşlı adamı korkutup tezgaha düşürmeye çalışan dolandırıcı, banka hesabına 30 bin lira para yatırmasını istedi. Durumu fark eden aile kasabı çalışanı Mahir Karabulut, M.D.’ye müdahale ederek, polisten yardım istedi.


Duyarlı kasap ve polisin araya girmesiyle emekli vatandaş, dolandırılmaktan son anda kurtarıldı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:41
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