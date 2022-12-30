30 Aralık 2015: Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Hasan Karakaya'nın vefatı

Hasan Karakaya, 1953 yılında Manisa’da doğmuştur. İlkokulu bitirdikten sonra İmam Hatip okuluna gitmek istedi ama gidemedi. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulunda okudu.







Öğrencilik yıllarında gazetelere edebi yazılar yazdı. Barış Gazetesi’nde de yazılar yazdı. Barış’tan sonra yazı işleri müdür yardımcısı olarak Yenigün Gazetesi’ne geçti. Daha sonra da Başkent Gazetesi’ne geçti. Bir yıl sonra 22 yaşında yazı işleri müdürü oldu. Burada 2 yıl görev yaptıktan sonra Milli Gazete’ye geçip 8 yıl orada çalıştı. Ardından 9 yıl da Türkiye Gazetesi’nde çalıştı. 1988 yılında Cuma Dergisi’nde haftalık yazıları yayınlandı.. Akabinde Mustafa Karahasanoğlu’nun kurduğu Vakit gazetesine geçti, gazetenin yazı işleri müdürlüğü ile birlikte günlük yazıları yayınlandı.







Hasan Karakaya, 3 Nisan 2013 tarihinde AK Parti Hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik Akil insanlar listesine Ege Bölgesinden girmiştir. Türk basın tarihinin en dik duruşlu ve cesur kalemlerinden biri olan Hasan Karakaya, her zaman yazılarıyla gündem belirlemesini bildi.







Hasan Karakaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan gezisini izleyen heyette bulunduğu sırada, yatsı namazını Mescid-i Nebevi’de eda ettikten sonra akşam yemeğini gazeteci arkadaşlarıyla birlikte yemiş, ardından kaldıkları otele giderken kalp krizi geçirerek Hakk’a yürümüştür.







