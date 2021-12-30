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Tarih 30 Aralık 1517: Yavuz Sultan Selim Han’ın Kudüs'ü Fethetmesi
Tarih

30 Aralık 1517: Yavuz Sultan Selim Han’ın Kudüs'ü Fethetmesi

30 Aralık'ta Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? 30 Aralık 1517: Yavuz Sultan Selim Han’ın Kudüs'ü Fethetmesi. 30 Aralık 1980: Yıllık enflasyon açıklandı: % 106. Detaylar haberimizde.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 08:17:00 -
30 Aralık 1517: Yavuz Sultan Selim Han’ın Kudüs'ü Fethetmesi

30 Aralık 1517: Yavuz Sultan Selim Han’ın Kudüs'ü Fethetmesi 

Osmanlılar 28 Aralık 1516’da Sinan Paşa önderliğinde, Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferinde Kudüs’e girdiler. Kudüs’ün Fethinden sonra Yavuz Sultan Selim Mukaddes Kudüs şehrini 31 Aralık 1516 tarihinde ziyaret etti ve şehrin ismini Kudüs-ü Şerif olarak değiştirdi. 

Osmanlı Devleti Kudüs'e 400 yıl hâkim olmuştur. Osmanlı için Kudüs her zaman büyük önem taşımıştır. Kanuni Sultan Süleyman, Sultan 4. Murad, Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz ve 2.Abdülhamid han Kudüs Şehri için pek çok hizmette bulunmuştur.

30 Aralık 1980: Yıllık enflasyon açıklandı: % 106

 

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