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30. Ankara Uluslarası Film Festivali'nin afişi belirlendi

18-28 Nisan'da yapılacak 30. Ankara Film Festivali'nin afişi düzenlenen yarışmayla seçildi

28 Şubat 2019 Perşembe 21:36
30. Ankara Uluslarası Film Festivali'nin afişi belirlendi

ANKARA (AA) - 30. Ankara Film Festivali'nin afişi, düzenlenen yarışmayla belirlendi.

Ankara Film Festivali iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, 18-28 Nisan'da yapılacak 30. Ankara Film Festivali kapsamında düzenlenen Afiş Yarışması'na 721 eser katıldı.

Yönetmen, ressam Tayfun Pirselimoğlu, Vekam Direktörü ve öğretim üyesi Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, ressam Faruk Cimok, Festival Kreatif Direktörü İnci Demirkol ve ZETA Ajans Başkanı Seda Özbulut'tan oluşan Seçiciler Kurulu başvurular arasından ön elemeyi yaptı.

Seçmeler sonucunda, 10 eser finale kaldı. Seçiciler Kurulu finalistler arasından yer alan Kaan Kala'nın eserini 30. Ankara Uluslararası Film Festivali'nin afişi olarak belirledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümünden mezun olan ve çeşitli sektörlerde "motion grafiker" olarak çalışan Kaan Kala, afişi tasarlarken neler düşündüğüne ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sinema büyülü bir şey benim için. Bazen beklediğimizin aksine büyük sürprizlerle karşılaşırız beyaz perdenin karşısındayken. Öte yandan gölge de kilit bir öneme sahiptir sinemada. Biz perdenin karşısındayken sinema salonuna girenlerin gölgeleri perdeye yansır. Tanımadığımız çok sayıda siluet ile aynı filmden farklı anlamlar çıkarırız. Afişi tasarlarken işte tüm bunları düşündüm."

Kala, afişte kullandığı kedi figürünün ise "Ankara kedisi" olduğunu belirtti.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 21:36
  1. 30. Ankara Film Festivali
  2. afiş

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