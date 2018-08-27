30 Ağustos'da bankalar devlet kurumları tatil mi?

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve KKTC’de her yıl 30 Ağustos günü resmi kutlamalar gerçekleşmekte. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi, ulusal bir milli bayramlarımızdan biridir. Peki 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos 4 gün tatil mi? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor?

30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir. 30 Ağustos Zafer Bayramı 2018 yılında Perşembe gününe geliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda başkent Ankara'da ve Ankara dışında gerçekleştirilen kutlama ve törenler, “Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği” ile düzenlenmiştir. Zafer Bayramı, 30 Ağustos günü saat 07.00’de başlar ve saat 24.00’te son bulur. Saat 12.00’de Başkentte yirmi bir pâre top atışı yapılacak. 30 Ağustos, Zafer Bayramı olması sebebiyle resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu sene Perşembe gününe denk gelen 30 Ağustos'ta kamu kurum ve kuruluşları, tüm devlet dairleri ve bankalar resmi tatil kapsamında çalışmayacak.