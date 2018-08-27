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30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos'da kaç gün tatil?

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve KKTC’de her yıl 30 Ağustos günü resmi kutlamalar gerçekleşmekte. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi, ulusal bir milli bayramlarımızdan biridir. Peki 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos 4 gün tatil mi? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor?

27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:54
30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos'da kaç gün tatil?

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve KKTC’de her yıl 30 Ağustos günü resmi kutlamalar gerçekleşmekte. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi, ulusal bir milli bayramlarımızdan biridir. Peki 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos 4 gün tatil mi? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor?

30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir. 30 Ağustos Zafer Bayramı 2018 yılında Perşembe gününe geliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda başkent Ankara'da ve Ankara dışında gerçekleştirilen kutlama ve törenler, “Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği” ile düzenlenmiştir. Zafer Bayramı, 30 Ağustos günü saat 07.00’de başlar ve saat 24.00’te son bulur. Saat 12.00’de Başkentte yirmi bir pâre top atışı yapılacak

2018 YILINDA YAPILACAK RESMİ TATİLLER LİSTESİ

30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü)

30 Ağustos Zafer Bayramı Nedir?

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramıdır. Mustafa Kemal'in başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:54
  1. İzmir
  2. Ankara
  3. Afyon
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  11. 30 ağustosta tatil olan kurumlar

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