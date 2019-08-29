ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kumandanlığında, bu zaferde canını vermiş, kanını akıtmış, yaralanmış, askerlerimize bir damla bile su, cepheye bir mermi dahi taşımış, emeği geçmiş herkese şükran ve minnet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Palandöken, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Büyük Taarruz'un, şanlı tarihin en büyük zaferlerinden biri olduğunu belirtti.

Destansı zaferin milli birlik ve beraberliğin en güzel yansıması olduğunu vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kumandanlığında, bu zaferde canını vermiş, kanını akıtmış, yaralanmış, askerlerimize bir damla bile su, cepheye bir mermi dahi taşımış, emeği geçmiş herkese şükran ve minnet duyuyoruz. Esnaf ve sanatkar camiası adına 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı kutluyorum."

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın da Zafer Bayramı'nın sadece Türk milleti için değil, mazlum olan tüm uluslar için bir bağımsızlık destanı haline dönüştüğüne dikkati çekerek, "Fedakar milletimizin ve kahraman askerlerimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı 30 Ağustos Zaferi tam bağımsızlık yolunda atılmış tarihi bir adımın bayramıdır. Milletimiz tarih boyunca milli ve manevi değerlerini korumak için her türlü mücadeleyi göze almış, vatanına ve bayrağına göz dikenlere asla fırsat vermemiştir." ifadelerini kullandı.