0553 313 94 23

30 Ağustos Zaferi telsiz kullanılarak 5 dilde dünyaya anlatıldı

Emperyalistlere karşı büyük fedakarlıklarla elde edilen 30 Ağustos Zaferi, 10 telsiz kullanıcısının İngilizce, Almanca, İtalyanca, Fransızca ve Arapça gibi dillerde anlatımıyla dünyaya anlatıldı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 16:38
30 Ağustos Zaferi telsiz kullanılarak 5 dilde dünyaya anlatıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıldönümünde farklı bir kutlama gerçekleştiren Tüm Telsiz Amatörleri Derneği, telsizlerle dünyaya büyük zaferi anlattı. Etkinlikte dünyanın dört bir yanından çağrıya yanıt veren yüzlerce kişiye destansı mücadelenin önemini anlatan mesajlar gönderildi.

Yıllar önce yazılan destansı mücadelenin hediyesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, 96. yıldönümünde ülkenin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Büyükçekmece Belediyesi ve Tüm Telsiz Amatörleri Derneği (TAMAD), 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıldönümünde çok farklı bir etkinliğe imza attı. Büyükçekmece Belediyesi ve TAMAD işbirliğiyle gerçekleşen etkinlikte, telsiz iletişimi ve Mors haberleşmesi aracılığıyla tüm dünya ülkeleri ile çevrime girilerek 30 Ağustos Zafer Bayramı ve zafere giden tarihi süreç anlatıldı.

DÜNYANIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

TAMAD Başkanı Fatih İncimek ve dernek üyesi 10 telsiz kullanıcısının, İngilizce, Almanca, İtalyanca, Fransızca ve Arapça gibi dillerde, dünyanın farklı bölgelerinde telsiz kullanıcılarına anlattıkları 30 Ağustos Zaferi gün boyu sürdü. Büyükçekmece Kültürpark’tan gerçekleştirilen telsiz yayına dünyanın pek çok ülkesinden telsiz kullanıcıları ilgi gösterdi. 

"BİZ ÜRETEN OLACAĞIZ"

TAMAD üyeleri olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı farklı bir etkinlikle kutlamak istediklerini belirten Dernek Üyesi İbrahim Gürsoy, “Radyo amatörlerin kesintisiz iletişimle ilgili teknolojinin geliştirilmesi, bununla ilgili eğitimlerin verilmesi, STK, belediye ve kurumlarla iş birliği içinde olası afetlerde de onlara destek olmak için kesintisiz haberleşmeyi sağlamaya çalışıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili de bugün tüm dünya ile iletişime geçiyoruz. Onları bugünden haberdar edip tarihimizi anlatıyoruz. Antenlerimizi kendimiz yaparız. Oturup sıfırdan telsiz yapıyoruz, gençlerle bilgilerimizi paylaşıyoruz. Birinin imal ettiğini kullanan değil, biz üreten olacağız. Gelecek nesillerimizde bunları yapacak zihin yapısına sahip olsun istiyoruz, bunun için çabalıyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 16:38
  1. 30 Ağustos Zafer Bayramı
  2. Büyükçekmece Belediyesi
  3. Tüm Telsiz Amatörleri Derneği (TAMAD)
  4. Mors haberleşmesi
  5. TAMAD Başkanı Fatih İncimek
  6. Büyükçekmece Kültürpark

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karaciğer yağlanması belirtileri nelerdir?
    1. Karaciğer yağlanması belirtileri..
    2. Nar suyu kanserin ilerlemesini..
    3. Boyun ağrısı nasıl geçer?
    4. Partizan maçı öncesi Beşiktaş'ta deprem!
    5. Hepatit C nedir? Nasıl tedavi edilir?
    6. Dondurma tüketirken nelere dikkat..
    7. Bebeklerde rota virüsüne dikkat!
    8. KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019..
    9. 20'lik diş zararlı mı?
    10. ABD gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
    11. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    12. Geri dönüş başladı! Her gün en az 150..
    13. 30 Ağustos telsizlerle dünyaya anlatıldı
    14. Rus gazı Türkiye'ye gelecek! %80'i..
    15. Trabzonspor resmen duyurdu! 'Burak..
    16. 2018 YKS tercih sonuçları yarın saat..
    17. Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Harun'dan..
    18. Tarık Buğra doğumunun 100. yılında..
    19. Bakanlıktan CHP'li İlgezdi'ye 3...
    20. Birleşmiş Milletler, sivillerin..
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım
    Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım