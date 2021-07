Her milletin kendine ait dini ve milli bayramları olur. Her yıl 30 Ağustos’ta kutlanan Zafer Bayramı ülkemize ait milli bir bayramdır. Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramıdır. 30 Ağustos’un tatil olup olmadığını merak eden vatandaşlar internette sorularına cevap aramakta. İşte merak edilen haberin devamı…

30 Ağustos tatil mi? 30 Ağustos hangi gün?

Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle ayrıldığı gün olan 30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır. Her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, resmi tatildir. Bu yıl 30 Ağustos Pazartesi gününe denk gelmektedir.