0553 313 94 23

3 YPG'li terörist İstanbul'da enselendi!

İstanbul’da, Suriye’deki çatışma ortamından yararlanarak yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdikleri belirlenen PYD/YPG üyesi 3 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

04 Ekim 2018 Perşembe 09:43
3 YPG'li terörist İstanbul'da enselendi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG üyesi 3 teröristin Türkiye'ye giriş yaptığını belirledi. YPG/PYD üyelerinin İstanbul’a geldiğini tespit eden emniyet güçleri, yapılan çalışmaların ardından 29 Eylül’de örgüt üyelerinin saklandıkları adreslere şafak vakti operasyon düzenledi. Gözaltına alınan PYD/YPG üyeleri, polisteki sorgularının ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Örgüt üyelerinin Suriye'de PYD/YPG içinde silahlı faaliyet yürüttüklerini kabul ettikleri ileri sürüldü. 

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 09:43
  1. İstanbul
  2. YPG
  3. PYD

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ali Murat Başçeri? Lefkoşe Büyükelçisi Ali Murat Başçeri atandı
    1. Ali Murat Başçeri? Lefkoşe Büyükelçisi..
    2. "Yasak aşk" yaşayan HDP'li başkan,..
    3. 3 YPG'li terörist İstanbul'da enselendi!
    4. Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı ilan..
    5. İstanbul Yeni Havalimanı dünyaya örnek..
    6. Tepelerine bomba yağdı! 13 terörist..
    7. Taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine..
    8. Derya Kanbay kimdir? Lefkoşe..
    9. Türkiye'den İran açıklaması!..
    10. Oktar’ın villası yıkılıyor
    11. Sultangazi'de yumruk ve tekmeler..
    12. Çorum’da bulundu… Bu kadar güzelini..
    13. Meteoroloji'den 6 il için önemli uyarı
    14. Polis instagram'da sevgili oldu! Sonra..
    15. Adnan Oktar'a kötü haber! Bugün..
    16. Resmen duyuruldu! Bir anlaşmadan daha..
    17. Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi Kaan..
    18. İnce bile, Kılıçdaroğlu'nun 'kriz..
    19. Taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine..
    20. İsrailli bakandan Merkel'e azar
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2018
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!