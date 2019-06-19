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3 yılda 55 senato toplantısı, 428 senato kararı

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, Prof.

19 Haziran 2019 Çarşamba 17:54
3 yılda 55 senato toplantısı, 428 senato kararı

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın göreve geldiği günden itibaren senatörlük görevinde bulunmuş ve şu an görev yapmakta olan senatörlerin katılımıyla “Kırk Yılın Rekoru: Teşekkür Töreni" programı düzenledi.


Konukevi 1’de düzenlenen programa Rektör Çomaklı’nın yanı sıra; rektör yardımcıları, üniversite genel sekreteri, fakülte dekanları ile 3 yıl içinde senatör olarak görev yapmış ve halen yapmakta olan senato üyeleri katıldı.


120 senatörün katılımıyla gerçekleşen programda konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin kısa zamanda elde ettiği başarılarda emeği geçen tüm senatörlere teşekkür etti. 3 yıl içinde alınan kararların ivedilikle hayata geçirildiği aktaran Rektör Çomaklı özellikle; Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın öncülüğünde başlatılan ve Yeni YÖK sistemine uygun olarak tasarlanan “Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi”nin senatoda alınan kararlarla uygulamaya sokulduğunun altını çizdi.


“Üniversitemizi Tüm Mensuplarımızla Birlikte Yönetiyoruz”


Katılımcı bir yönetim anlayışını benimsediklerini ve bu sayede daha doğru kararlar aldıklarını belirten Rektör Çomaklı, üniversitenin geleceğini şekillendiren bu projenin temelini de istişare kültürünün oluşturduğunu söyledi. Ortak aklı arama adına sık sık fakülte ve birim ziyaretleri gerçekleştirdiğini de hatırlatan Çomaklı, fikir teatisinin önemine değinerek üniversiteyi, mensuplarının görüş ve önerilerini dikkate alarak yönettiklerini ifade etti.


3 Yılda 55 Senato Toplantısı ile 40 Yılın Rekoru


2016-2019 yılları arasında 55 senato toplantısı gerçekleştirdiklerini ve toplam 428 karar alarak kurum adına önemli çalışmaların altına imza attıklarını kaydeden Çomaklı, bu süre içinde 1 yeni fakülte, 5 yeni doktora programı, 15 yeni yüksek lisans programı, 32 yeni lisans ve ön lisans programı, 7 yeni anabilim dalı, 4 yeni bilim dalı, 18 yeni bölüm, 14 yeni araştırma-uygulama merkezi, 9 yeni ofis/birim kurularak 123 yönerge, yönetmelik ve uygulama esaslarında değişiklik yapıldığı bilgilerini paylaştı.


Bu zamana kadar 14 Arama Konferansı gerçekleştirdiklerini ifade eden Rektör Çomaklı, bu konferanslarda zaman zaman başvurulan yeni aklın yeni nesil üniversite öncü birimlerinin kurulmasında önemli rol oynadığını ve bu doğrultuda konferansların ilkine katılan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın da vurgu yaptığı veri yönetiminin önemine binaen, son olarak Veri Yönetim Ofisi’ni kurduklarını belirtti.


"Kalkınma Bilimden, Bilim De Yükseköğrenimden Geçer"


Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, “Kırk Yılın Rekoru: Teşekkür Töreni”nde yaptığı konuşmada son olarak şunları söyledi: “Kalkınma bilimden, bilim de yükseköğrenimden geçer. Bölgesel kalkınmayı gerçekleştirmek için bilimsel çalışmalara ihtiyacımız var. Bilimsel çalışmalar ve teknolojik gelişmeler sayesinde son 3 yılda ses getiren atılımlar yaptık. Bunun dışında bölgenin kalkınma dinamikleri ile ilgili bilimsel çalışmaları, ortak projeleri gerçekleştirerek, başta ilimiz ve bölgemiz olmak üzere tüm ülkeye yayılan çalışmaları büyük bir motivasyon ve çalışma azmiyle gerçekleştiriyoruz” dedi.


Program, 3 yıl içinde görev yapan senato üyelerine teşekkür belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 17:54
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