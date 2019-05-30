3 yılda 5 bin 300 kişi sosyal proje sayesinde evinde traş oldu

Pamukkale Belediyesi sosyal belediyecilik projelerine devam ediyor. Evde berber projesi ile engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların saç ve sakal tıraşları yapılıyor.

Denizli’nin Pamukkale Belediyesinin“Evde Berber Hizmeti”dikkat çeken çalışmalardan biri oldu. Yaklaşık 3 yıldır devam eden proje kapsamında engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların saç ve sakal tıraşları yapılıyor. Bugüne kadar bu hizmetten faydalanmak için müracaat eden 5 bin 300 kişi ayda bir kez evde berber hizmetine ulaşmış oluyor. Özellikle yatalak olan hastaların yakınları verilen bu hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getiriyor.

Evde berber hizmetinden 2 yıldır faydalanan doğuştan yürüme engelli 82 yaşındaki İbrahim Dağdaş, “Bize bu hizmeti sunan Pamukkale Belediyesine çok teşekkür ederim. Ben doğuştan yürüme engelliyim evden dışarı çıkamıyorum. Berber düzenli olarak eve gelip benim evimde saç ve sakal tıraşımı yapıyor” dedi.

6 yıldır felçli olan 65 yaşındaki Mehmet Kocabıyık’ın oğluise babasının yatalak olduğu için berbere götürülemediğini belirterek, “Belediyemizin evde berber hizmeti çok güzel ve yerinde hizmet. Daha önce dışardan ücretini ödeyerek berber çağırıyorduk ama gelmiyorlardı. Daha sonra Pamukkale Belediyemizin evde berber hizmetini duyduk ve başvuru yaptık. Pamukkale Belediyesi her ay düzenli olarak berber gönderip babamın saç ve sakalını kesiyor” diye konuştu.

‘İnsana verilen değerin en güzel eserimiz olduğunu düşünüyoruz’

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki hedeflerinin Pamukkale’de yaşayan vatandaşların mutluluğu olduğunu vurgulayarak, “Yaptığımız ve yapacağımız çalışmalardaki en önemli unsur halkımızın mutluluğu. Biz insana verilen değerin en güzel eserimiz olduğunu düşünüyoruz. Engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlarımız için en önemli sorunlardan biri olan saç sakal tıraşı ile ilgili olarak ekiplerimiz düzenli olarak evlere giderek bu hizmeti sağlıyor. Bugüne kadar hizmet alan vatandaş sayışımız 5 bini geçti. Bu ve benzeri projelerimizle Pamukkale’yi mutlu insanların yaşadığı bir ilçe haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.