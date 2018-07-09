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3 yaşındaki kızı motora atarak kaçırdı

Çin'de motorlu bir adam 3 yaşındaki kız çocuğunu kandırarak kaçırdı. 18 saat sonra yeri tespit edilerek bulunan insan kaçakçısı olduğu açıklanan adam, amacının küçük kızı kendi kızı gibi büyütmek olduğunı söyledi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 15:00

Çin'de motosikletli bir adamın küçük kız çocuğunu kaçırdığı anlar güvenlik kameralarına yakalandı. Adamın, 3 yaşındaki çocuğu yiyecek vaadi ile yanına çektikten sonra motosikletine atarak olay yerinden uzaklaştırdığı anlaşıldı.

BABA, HEMEN POLİSE KOŞTU

Jiangxi Eyaleti'nin Ganzhou şehrinde yaşanan olayda, önce isteksiz görünen kızı elindeki poşet ile kandıran adam, daha sonra motorunun önüne oturtarak kaçırmayı başardı. Kızının ortadan kaybolduğunu fark eden baba ise hemen polise koştu.

KENDİ KIZI OLARAK BÜYÜTMEK İÇİN KAÇIRMIŞ

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, küçük kızı 18 saat sonra bulmayı başardı. Kızın herhangi bir yaralanmaya maruz kalmadığı anlaşılırken adamın insan kaçakçısı olduğu açıklandı. Zhang isimli adam, amacının küçük kızı kendi kızı gibi büyütmek olduğunı söyledi.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 15:00
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