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3 yaşındaki Harun için Ayvalık seferber oldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin kırsal mahallesinde kaybolan 3 yaşındaki küçük çocuk için Ayvalık seferber oldu.

06 Mart 2019 Çarşamba 19:01
3 yaşındaki Harun için Ayvalık seferber oldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin kırsal mahallesinde kaybolan 3 yaşındaki küçük çocuk için Ayvalık seferber oldu. Küçük çocuk, köyden yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki bir tepede elindeki oyuncağına sarılmış halde ağlarken bulundu. Ailesi çocuğuna kavuştuğu için mutluluk gözyaşı dökerken vatandaşlar da derin bir nefes aldı.



Çakmak’ta sabah saatlerinde evinin önünde oynarken kaybolan küçük çocuğun kayıp olmasıyla köy halkı harekete geçti. Küçük çocuğun kaybolduğu İlçe jandarma Komutanlığına bildirilmesiyle arama çalışmaları kapsamlı bir hale dönüştü. Jandarmanın bilgi vermesi sonucunda Çakmak’a gelen Balıkesir Büyükehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği’nin yanı sıra Balıkesir AFAD ve Ayvalık’ın gönüllülerinden oluşan ADAK ekipleri köy çevresindeki tepelik alanlarda köylülerle birlikte yoğun bir arama çalışması gerçekleştirdi.



Ailesinin ve köy halkının tedirgin bekleyişi ekiplerin saatlerce süren çalışmalarının ardından küçük Harun’un bulunmasıyla büyük bir sevince döndü. Ayvalık Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlkyardım Derneği (ADAK), Balıkesir AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri köyden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bir tepedeki kayalık alanda küçük çocuğun, elindeki oyuncağına sarılmış halde ağlarken bulunduğu öğrenildi.



Köy halkı başta olmak üzere tüm arama ekipleri tarafından büyük bir sevinçle karşılanan küçük Harun, annesi Ümmühan ve babası Uğur Özen’e ADAK Başkan Yardımcısı Batuhan Tügen tarafından teslim edildi. Küçük Harun’un annesi çocuğuna kavuştuğu anda mutluluk gözyaşları dökmesi ise vatandaşları duygulandırdı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 19:01
  1. doğa

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