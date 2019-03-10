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3 yaşındaki çocuk babaannesinin yanından kayboldu

Antalya’da babaannesiyle durakta beklerken yanlış otobüse binerek kaybolan 3 yaşındaki çocuk, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi ekipleri tarafından otobüs içinde bulunarak aileye teslim edildi.

10 Mart 2019 Pazar 14:03
3 yaşındaki çocuk babaannesinin yanından kayboldu

Antalya’da babaannesiyle durakta beklerken yanlış otobüse binerek kaybolan 3 yaşındaki çocuk, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi ekipleri tarafından otobüs içinde bulunarak aileye teslim edildi.

 

Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi’nde yaşayan Edibe Çöker, 3 yaşındaki torunu Miraç Çöker’i eğlenmesi için şehiriçi yolcu otobüsüyle Masal Park’a götürdü. Burada torunu ile bir süre vakit geçiren Edibe Çöker, daha sonra eve gitmek üzere durakta otobüs beklemeye başladı. Duraktaki çocuklarla oynayan Miraç, babaannesine görünmeden biranda VL13 levhalı otobüse bindi. Torununun yanında olmadığını fark eden babaanne, etrafı arasa da bir sonuç alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne kayıp ihbarında bulundu. Durağa gelen polis ekipleri, aldığı bilgiler doğrultusunda çocuğun bir başka otobüse binip gitme ihtimaline karşı Büyükşehir Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı ile iletişime geçti. Duraktan geçen otobüslerin güvenlik kameralarını incelemeye alan ulaşım ekipleri, küçük çocuğun VL13 levhalı Hasan Yorgancı’nın kullandığı 07 AU0087 plakalı otobüste olduğunu belirledi. Yolcuların otobüsün içinde ağlayın bir çocuk olduğu bilgisi üzerine şoför, Ulaşım Dairesiyle irtibata geçerek çocuğun otobüste olduğunu söyledi. Şoförün ismini söyleyemeyen erkek çocuğun üzerindeki giysilerinden tarif etmesi ile çocuğun kayıp çocuk olduğu kesinleşti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, küçük Miraç’ı Lara tarafında Hasan Yorgancı’dan teslim alarak, polis merkezinde bekleyen ailesine teslim etti.



"Duraktan kayboluyor"

 

Yeğenini teslim alan Aydın Çöker, “Dün annem öğle saatlerinde yeğenimi Masal Park’a götürmüş eğlensin diye. Geri dönüşte otobüs beklerken yeğenim çocuklarla oynarken başka otobüse binmiş. Bizimki de babaannesi bindi zannediyor ve otobüse o da biniyor. Sonra annem etrafına bakıyor, çocuğu göremeyince durumu polise bildiriyor. Polis gelip araştırma yapınca Miraç’ın başka bir otobüse bindiğini belirliyor. Yeğenim otobüsten hiç inmemiş, inse kaybolabilirdi. Çok korkmuştu. Değişiklik olsun diye yine dışarıya çıkardık” dedi.

 

Miraç’ın otobüse binmesi ise saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde çocuğun yolcu gibi otobüse bindiği, koltuğa oturduğu ve içeride gezdiği görülüyor. Başka bir çocuğun Miraç’ı otobüs şoförü Hasan Yorgancı’ya getirmesi ve kaptanın çocuğu Ulaşım Dairenin mobil ekiplerine teslim etmesi de görüntülere yansıyor.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 14:03
  1. Aydın
  2. Antalya
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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