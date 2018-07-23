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3 yaşındaki çocuğun yüzüne asit attılar!

İngiltere'de 3 yaşındaki bir çocuğun yüzüne asit atan 4 saldırgan yakalandı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:45
3 yaşındaki çocuğun yüzüne asit attılar!

İngiltere'nin Worcester kentinde üç yaşındaki bir çocuk asit saldırısına uğradı. Annesi mağazada alışveriş yaparken bebek arabasında saldırıya uğrayan çocuğun yüzünde ve kollarında ağır yanıklar oluştu.

Dün öğleden sonra meydana gelen olayla ilgili olarak dört kişi gözaltına alındı.

Olay, son birkaç yıl içinde bu tür saldırıların arttığı ülkede endişeleri artıdı. İngiltere, dünyada en fazla asit saldırısının düzenlendiği ülke.

Saldırılar, çamaşır suyu ya da internetten satın alınabilen özel sülfirik asit karışımıyla düzenleniyor.

Polis yetkilileri, dün çocuğa yapılan saldırının nedeninin bilinmediğini söylüyor.

DÖRT KİŞİ GÖZALTINDA

Adı açıklanmayan anne, saldırının ardından, mağazada çığlıklar atarak yardım istedi. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı.

Akşam saatlerinde, Wolverhampton'da saldırıyla bağlantısı olabileceği belirtilen 39 yaşındaki bir kişi yakalandı. Mağazadaki kamera kayıtlarını inceleyen polis, olay anında çocuğun yanında olan 22, 25 ve 26 yaşındaki üç kişiyi daha gözaltına aldı.

Asit saldırılarına karşı kampanya yürüten ASTI adlı uluslararası kuruluşa göre, İngiltere'de sadece 2017'nin ilk yarısında 400'den fazla asit saldırısı meydana geldi.

2016'da ise Londra'da 454 asit saldırısının düzenlendiği açıklandı. Saldırıya uğrayanların yüzde 80'inin kadınlar olduğu belirtliyor.

ASTI, saldırıların artmasını aside erişimi engellemeye yönelik sıkı düzenlemelerin olmamasına bağlıyor.

(BBC Türkçe)

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:45
  1. İngiltere
  2. Asitli saldırı

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