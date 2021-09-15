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Korona Virüs 3 yaş üstünün aşılanmasına başlanılacak! Peki hangi ülkeler çocukları aşılıyor?
Korona Virüs

3 yaş üstünün aşılanmasına başlanılacak! Peki hangi ülkeler çocukları aşılıyor?

Koronavirüsün delta varyantının çocuklar için de tehlikeli olması çocuklar da aşılanmayı hızlandırdı. AB ülkelerinde 12-17 yaş aralığındaki çocukların büyük çoğunluğu aşılanırken; Çin ve Şili'de aşılanma 12 yaşın altına indi. Öte yandan Çin'de 3 yaş üstünün aşılanması için acil kullanım onayı verildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 16:37:00 -
3 yaş üstünün aşılanmasına başlanılacak! Peki hangi ülkeler çocukları aşılıyor?

Koronavirüsün delta varyantı çocukları da tehdit ediyor, ülkeler aşı ile önlem almaya çalışıyor. 12-17 yaş grubundaki çocuklar AB ülkelerinde büyük oranda aşılandı. Aşı uygulaması Çin ve Şili'de de 12 yaşın altına indi.

12-15 yaş aralığına aşı onayı verildi

Koronavirüs çocukları da olumsuz etkiliyor. Ülkeler aşı ile korumaya çalışıyor. Avrupa İlaç Ajansı Mayıs'ta 12-15 yaş aralığına aşı onayı verdi.

AB ülkelerinde çocuklara yönelik aşı uygulamalarında ilerleme kaydedildi. Fransa ve İtalya'da 12-17 yaş aralığındaki çocukların yüzde 60'ından fazlasına ilk doz aşı yapıldı.

Almanya çocukları aşılamada yüzde 36,7'ye ulaştı

İspanya'da ilk doz aşı olan çocukların oranı yüzde 79'u geçti. Almanya'da ise yüzde 36,7'ye ulaştı. İsveç'te 12-15 yaş aralığındaki çocuklardan sağlık durumu riskli olanlara aşı yapılıyor. Norveç'te bu yaş grubuna sadece tek doz aşı uygulanıyor.

İngiltere'de de 12-15 yaş aralığındaki tüm çocuklara tek doz Biontech aşısı tavsiye edildi. ABD'de aşılanmanın düşük olduğu eyaletlerde koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısının en az 3 kat fazla olduğu ifade ediliyor. Ülkede hızla yayılan delta varyantı tehlikesine karşı 12-17 yaş aralığına iki doz aşı uygulanıyor. 

6 ay ile 5 yaş arasındaki çocukların aşılanması 

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ise 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocukların aşılanması için girişimde bulunacak. Şirketin, kasım ayında bunun için ABD Gıda ve İlaç İdaresi’ne başvuracağı belirtildi. 

Hindistan da 12-17 yaş aralığında ve kronik rahatsızlığı bulunan çocukları aşılamaya Ekim ayında başlayacak. Şili'de ise geçen hafta 6-12 yaş arasındaki çocuklara aşı uygulamasına geçildi. Bu yaş grubuna sadece Sinovac aşısı uygulanacak.

Çin'de 3 yaş üstünün aşılanması için acil kullanım onayı

Çin'de 3 yaş üstünün aşılanması için acil kullanım onayı verildi. Uygulama henüz başlamadı. 12 yaş üstüne aşı uygulaması Kanada, İsrail, Japonya ve Yeni Zelanda'da da bulunuyor.

 

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