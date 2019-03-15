Başkent'teki tren kazasında 3 vagon olay yerinden kaldırıldı
Başkent'te raydan çıkan akaryakıt yüklü trenin lokomotifi ve vagonların kurtarılması için TCDD ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar, gece saatlerinde de devam etti. Boşaltılan vagonların 3'ü ise başka bir lokomotifle çekilerek olay yerinden kaldırıldı15 Mart 2019 Cuma 06:22
Ankara'nın Sincan ilçesinde raydan çıkan akaryakıt yüklü trenin lokomotifi ve vagonların kurtarılması için TCDD ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar, gece saatlerinde de devam etti.
Çalışma kapsamında gündüz saatlerinde önce 4 vagondaki mazot, tahliye hortumlarıyla tankerlere aktarıldı. Tahliye edilen mazot, tankerlerle özel bir akaryakıt istasyonuna götürüldü.
DHA'nın haberine göre; boşaltılan vagonların 3'ü ise başka bir lokomotifle çekilerek olay yerinden kaldırıldı. Kaza yerinde kalan 2 vagon ile lokomotifi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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