BİŞKEK (AA) - Türkiye'nin 1995 yılında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kurduğu Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin (KTMÜ) ev sahipliğinde "3. Uluslararası Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu" başladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Muş Alparslan Üniversitesi ve Dünya Etnospor Konfederasyonunun desteğiyle düzenlenen sempozyumun açılış törenine, Türkiye'nin yanı sıra bölge ülkelerden çok sayıda akademisyen ve devlet yetkilileri katıldı.

"Avrasya Göçebe Halklarının Geleneksel Spor Oyunlarının Oluşumu ve Gelişimi" temasıyla düzenlenen sempozyumun açılışında, Kırgızistan ve Türkiye milli marşları okunmasının ardından Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından hazırlanan "Türk Dünyası Geleneksel Oyun ve Sporları" adlı video gösterildi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Öcal Oğuz, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, UNESCO'nun geleneksel spor oyunlarla çok derinden ve dikkatle ilgilendiğini, sosyal ve beşeri bilimler sektöründe "Geleneksel Spor ve Oyunlar Kurumu"nun yapılanma sürecinde olduğunu anlattı.

Oğuz, Dünya Etno Konfederasyonu olarak, UNESCO'daki Geleneksel Spor ve Oyunlar Kurumu ile bağını güçlendirmeyi sürdürdüklerini kaydederek, sempozyum çalışmalarının UNESCO'nun "Geleneksel Spor ve Oyunlar Kurumu"na aktarılacağına yönelik inancını dile getirdi.

Göçebe oyunlarının, Kırgızistan'da doğduğunu ve geleceği olan bir yaklaşım olduğunu dile getiren Oğuz, "Türkiye'den buraya geldiğimizde bize şöyle söylenirdi vakti zamanında, çekik gözlü gittiniz ve çakır gözlü geldiniz. Atla gittiniz, uçakla geldiniz diye. Göçebe oyunların böyle bir gelişim sürdüreceğine inanıyorum. Göçebe oyunları buradan gittikten sonra tekrar buraya döndüğünde elde edeceği kazanımlarıyla tekrar canlanacaktır." diye konuştu.

Kırgızların "Kökbörü" ve Kazakların "aşık" oyununun "Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi"ne alındığını ve gelecek yıl da Türk okçuluğunun dahil edilmesinin beklendiğini belirten Oğuz, "Ortak miraslarımız ve ortak değerlerimiz uluslararası toplum tarafından tanındıkça, bu tür değerli sempozyumlar ve konferanslar yapıldıkça bizim kültürel mirasımız, spor ve oyun alanındaki zenginliğimiz, uluslararası toplum tarafından görülecek, tanınacak, sevilecek ve uygulanacak." dedi.

- Sempozyum, Kırgız Cumhurbaşkanının talebi

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırgızistan Cumhurbaşkanının kendilerinden göçebe oyunlarının kuralları ve birçok yönünün ilmi açıdan araştırılmasını talep ettiğini söyledi.

Geleneksel oyun ve sporları hem Türk toplumlarına hem de dünyaya sunmak istediklerini belirten Balcı, göçebe spor ve oyunlarının araştırılması için üniversite bünyesinde "Türk Halkları Geleneksel Oyunlar ve Sporlar Araştırma ve Uygulama Merkezi"ni kurduklarını ifade etti.

Balcı, göçebe oyunlarının uluslararası marka haline dönüştüğünün altını çizerek, "Maksadımız bir taraftan ilmi çalışmalar yaparken, bir taraftan aslında bizim hayatımızı, esasımızı teşkil eden, hafızamızı, geçmişimizi, tarihimizi, mirasımızı, unutulmuş yönlerimizi yeniden kazandırmaktır. Türk halklarının bir araya gelmesini, birlik ve beraberliğini güçlendirmesini, birbirini çok daha iyi tanımasını sağlamaktır." dedi.

Sempozyum, yarın sonuç bildirgesinin kabul edilmesiyle sona erecek.