0553 313 94 23

3. Ulusal Palandöken Ödül Töreni’nde İHA’ya ‘Yılın Ajansı’ ödülü

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Ulusal Palandöken ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

28 Nisan 2019 Pazar 22:17
3. Ulusal Palandöken Ödül Töreni’nde İHA’ya ‘Yılın Ajansı’ ödülü

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Ulusal Palandöken ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende ‘Yılın Haber Ajansı’ ödülüne layık görülen İhlas Haber Ajansının (İHA) ödülünü İHA Haber Koordinatörü İrfan Altıkardeş aldı.


Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Ulusal Palandöken Ödül Töreni, Grand Pera Emek Sahnesi’nde gerçekleştirildi. Ünlü sanatçı Umut Akyürek’in sahne aldığı gecede birbirinden farklı kategorilerde ödüller sahiplerine verildi. Habertürk’ün programlarından Aysun Öz ile Ne yapsak “Yılın Kültür Sanat Programı”, Kanal 7’nin haber spikeri Hülya Seloni“Yılın Habercisi”, A Spor’un spor yorumcusu Cüneyt Şen “Yılın Spor Yorumcusu” ödülleri takdim edilirken, “Yılın Haber Ajansı” ödülüne ise İhlas Haber Ajansı layık görüldü. Ödülü, İhlas Haber Ajansı Haber Koordinatörü İrfan Altıkardeş aldı.


“Doğu Anadolu’da da birçok yerel medya bizim ortak çalışma arkadaşlarımız”


Ödül töreninde yaptığı kısa konuşmada organizasyon için tebriklerini sunan İHA Haber Koordinatörü İrfan Altıkardeş, “Bu hakikaten çok sıcak, samimi bir gece. Dünyanın 51 ülkesinden haber üreten bir ajans olarak Doğu Anadolu’da da birçok yerel medya bizim ortak çalışma arkadaşlarımız. Bu çerçevede Erzurum’dan yerel medya ve gazetenin güzel organizasyonu için emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 22:17
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiliz asıllı Müslüman yazar Kemalistleri kızdırdı! 'Laik Türkler İslam'ı bu ülkeden kaldırmak istedi'
    1. İngiliz asıllı Müslüman yazar..
    2. Samsun’da şampiyon Cannor Syme
    3. Giray Bulak’tan FIFA yaptırımları ile..
    4. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Erbil’de
    5. Basketbolda maçın ardından
    6. Sinoplu Elif karikatürde dünya..
    7. Yıldızlar Voleybol Türkiye Şampiyonası
    8. Top oynayan çocuklara sinirlendi! Av..
    9. İspanya’da en fazla oyu Sosyalist..
    10. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Erbil'de
    11. Gürültüye kızıp top oynayanlara ateş..
    12. Bir ilçeyi karıştıran olay! Kesik baş..
    13. Milli badmintonculardan Uganda'da 7..
    14. 15. Uluslararası Türk Dünyası Fevzi..
    15. Maçın ardından
    16. 15 yaşındaki çocuğu bıçaklayan şahıs..
    17. İldiz: “Birazcık gecikmeyle lige..
    18. Giray Bulak: “Deplasmanda da oyunu..
    19. Esenyurtlular günler sonra evlerine..
    20. MHP'den bomba açıklama: İstanbul..
    21. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    22. Yasmin Levy Edirne Büyük Sinagog'da..
    23. Şenol Güneş: “Arzumuz ve isteğimiz..
    24. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    25. Adıyaman’da feci kaza: 4 aylık bebek..
    26. 3. Ulusal Palandöken Ödül Töreni’nde..
    27. Diyarbakır’da gökyüzü dilek..
    28. Maçın ardından
    29. Komşusuna gitti, döndüğünde evini..
    30. Dr. Çorlu: "Srebrenista Katliamı,..
    Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret! Geçtiğimiz günlerde gitmiş
    Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret! Geçtiğimiz günlerde gitmiş
    İYİ Parti Erdoğan'ın sözleriyle çalkalanıyor! İYİ Parti kurucusundan Akşener’in yardımcısına uyarı
    İYİ Parti Erdoğan'ın sözleriyle çalkalanıyor! İYİ Parti kurucusundan Akşener’in yardımcısına uyarı
    AK Partili Başkan'dan talimat: Kimse kullanamayacak
    AK Partili Başkan'dan talimat: Kimse kullanamayacak
    Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...
    Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...
    25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı
    25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı

    Günün Karikatürü

    28 Nisan 2019
    İmamoğlu'ndan kritik atamalar!
    İmamoğlu'ndan kritik atamalar!
    Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!
    Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!