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3. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök:- "Bu uzak coğrafyada daha aktif varlık göstermek için son yıllarda ülke olarak çabalarımız ivme kazanmıştır. Gelecekte bu çabanın ülkemiz açısından önemli kazanımları olacağını düşünüyorum"- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit: - "Desteklediğimiz projeler sonucunda 7 bilimsel makale ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlandı, 40'ın üzerinde makalenin ise ilerleyen dönemlerde yayınlanmasını hedefliyoruz"

05 Eylül 2019 Perşembe 11:29
3. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı

ANKARA (AA) - Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, kutup araştırmalarına yönelik ilginin son yıllarda arttığını belirterek, "Bu uzak coğrafyada daha aktif varlık göstermek için son yıllarda ülke olarak çabalarımız ivme kazanmıştır. Gelecekte bu çabanın ülkemiz açısından önemli kazanımları olacağını düşünüyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde düzenlenen 3'üncü Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı, ODTÜ'nün ev sahipliğinde çeşitli üniversite ve kurumlardan yetkililer, bilim insanları ve araştırmacıların katılımıyla başladı.

ODTÜ Rektörü Kök, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Antarktika ve Arktik bölgelerinin geleceği, kaynaklarının yönetimi ve kutupların korunması konularında Türkiye'nin de üniversiteleri ve bilim insanlarının katkılarıyla bilimsel anlamda varlığını hissettirmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin Antarktika Antlaşmalar Sistemi'nde gözlemci ülke statüsünde olduğunu anımsatan Kök, şöyle devam etti:

"Antarktika Antlaşmalar Sistemi'nde danışman ülke statüsüne geçme ve dünyada kutup bilimleri konusunda özgün çalışmalar yaparak lider ülkeler arasında yer alma vizyonu bizim de ufkumuzu açmakta, ülkemizin önemli araştırma üniversitelerinden biri olarak bizi de bu ulusal harekette aktif yer almak konusunda heyecanlandırmaktadır."

Kök, kutup araştırmalarına yönelik ilginin son yıllarda arttığına dikkati çekerek, "Bu uzak coğrafyada daha aktif varlık göstermek için son yıllarda ülke olarak çabalarımız ivme kazanmıştır. Gelecekte bu çabanın ülkemiz açısından önemli kazanımları olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

- Bilimsel makale hedefi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit de Türkiye'nin Antarktika'ya başarıyla gerçekleştirdiği 3 bilimsel seferle 55 araştırmacı ve uzmanın projeleri için kıtadan numune ve veriler topladığını bildirdi.

Proje belirleme sürecinin bu seneden itibaren TÜBİTAK ile yürütüleceğini ve yakın zamanda çağrı sonuçlarının açıklanacağını ifade eden Macit, şöyle konuştu:

"Desteklediğimiz projeler sonucunda 7 bilimsel makale ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlandı, 40'ın üzerinde makalenin ise ilerleyen dönemlerde yayınlanmasını hedefliyoruz. Bu sayının önümüzdeki yıllarda ivme kazanacağını ve ülkemizin kutup alanındaki görünürlüğünü ve iddiasını ortaya koyacağına inanıyoruz."

Antarktika'da Türk Bilim Üssü'nün kurulmasına yönelik çalışmalara da değinen Macit, üs kurulumuna yönelik fizibilite ve çevresel etki değerlendirmesi çalışmalarının büyük bir kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

- Kurumsal yapılanma hazırlığı

Macit, bakanlığın gelecek dönemde kutup çalışmalarına yönelik odaklanacağı konulara ilişkin, "Kutup konusundaki kurumsal yapılanmamızı güçlendirmek için hazırlıklarımız devam ediyor. Daha etkin bir yapılanmaya geçmek üzere farklı modelleri değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Ulusal Kutup Bilimleri Programı çerçevesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı'nda bilim insanları tarafından yürütülen projeler ve çalışmalar değerlendiriliyor, öncelikli alanlar konusundaki gelişmeler ele alınıyor ve gelecekte atılacak adımlar üzerine çalışmalar yapılıyor. İki gün sürecek çalıştaya 300'ü aşkın katılımcı ve 100'ün üzerinde kurumun katılımı bekleniyor.

3'üncü Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı kapsamında Anadolu Ajansı foto muhabiri Özge Elif Kızıl'ın 3'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi süresince çektiği fotoğraflardan oluşan fotoğraf sergisi de katılımcıların beğenisine sunuldu.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:29
  1. 3. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı
  2. kutup araştırmaları
  3. ODTÜ
  4. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

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