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3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi başlıyor

Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi kapsamında düzenlenecek 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi yarın başlayacak - 25 katılımcının yer alacağı bu yılki sefer kapsamında, Horseshoe Adası'nda Türk Bilim Kampı kurulacak - Türkiye, bu yıl gerçekleştirilecek seferle Antarktika Anlaşmalar Sistemi'ne "danışman ülke" statüsüne geçme hedefine bir adım daha yaklaşacak- Anadolu Ajansı ekibi de 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılarak bilim insanlarının çalışmalarını yerinde takip edecek

28 Ocak 2019 Pazartesi 08:49
3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi başlıyor

ANKARA (AA) - Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi kapsamında 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılacak Türk ekibi yarın yola çıkacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde gerçekleşecek 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi için hazırlıklar tamamlandı.

Bu yıl 17'si Türk, 8'i yabancı, toplam 25 katılımcının yer alacağı seferde, 30 gün boyunca pek çok alanda bilimsel araştırma yapılacak.

Sefer kapsamında İstanbul Teknik, Karadeniz Teknik, Orta Doğu Teknik, Niğde Ömer Halisdemir, Hitit, Bahçeşehir, Boğaziçi, Ondokuz Mayıs ve İstanbul üniversitelerinden toplam 13 projeye yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Bilim insanlarının yanı sıra sefere, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından yetkililer de katılacak.

- Türk Bilim Kampı kurulacak

Geçici Bilim Üssü oluşturulmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirileceği sefer kapsamında, Horseshoe Adası'nda Türk Bilim Kampı kurulacak. Antarktika Anlaşmalar Sistemi'nde "gözlemci" statüsünde bulunan Türkiye, bu seferle "danışman ülke" statüsüne geçme hedefine bir adım daha yaklaşacak.

Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kıtaya 2 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu kurulacak.

- Milli sporcu buzlu sulara dalacak

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen de 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyetiyle "beyaz kıta"ya gidecek. Ercümen, sefer kapsamında Antarktika'nın buzlu sularında dalış gerçekleştirecek.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi de 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılarak bilim insanlarının çalışmalarını yerinde takip edecek.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 08:49
  1. 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi
  2. Antarktika
  3. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  4. türkiye

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