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Mısır, Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı üçlü zirve

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de geri adım atmaması üzerine, ABD kuklası Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi, bugün Kahire'de bir araya gelip "Türkiye'yi devre dışı bırakma" zirvesi gerçekleştirecek.

08 Ekim 2019 Salı 11:05
Mısır, Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı üçlü zirve

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, geçen hafta Atina ziyareti sırasında Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında sondaj çalışmalarına karşı olduklarını söylemişti.

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, Pompeo'dan cesaret alan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis bugün Kahire’de Mısır'ın darbeci lideri Abdülfettah es Sisi ile bir araya gelecek.

Şer üçgeninin hedefi ise Türkiye’yi Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarından "dışlamak"...

“7. Yunan-Rum-Mısır Zirvesi”nde Türkiye’nin Kıbrıs’ın batısında başlattığı sondaj faaliyetleri ve Pompeo’nun Atina ziyareti ön planda olacak.

Rumlar, tek taraflı ilan ettikleri ekonomik münhasır bölgeyi Türkiye’nin ihlal ettiğini öne sürüyor. Miçotakis, Mısır’da yayınlanan Al Ahram gazetesine verdiği demeçte “Türkiye’nin 7’nci parseldeki faaliyetleri bugüne kadarki tahriklerinin en önemlisidir. Uluslararası hukuk açık şekilde ihlal edilmektedir. Bu tür faaliyetler, Yunanistan’ın Türkiye ile ilişkilerde arzuladığı yeni başlangıç için elverişli ortamı yaratmıyor” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 11:05
  1. Doğu Akdeniz
  2. Türkiye
  3. Mısır
  4. Yunanistan
  5. Kıbrıs Rum Yönetimi
  6. üçlü zirve
  7. Kahire
  8. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

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  • BERMOLINOBERMOLINO1 dk önce
    BU AMK MÜSLÜMAN DENILEN ÜLKELER NEDEN HEP TÜRKIYEYE KARSILAR TÜRKIYENIN BÜYÜMESINI ISTEMIYOR BU HAINLERIN DINSIZLERIN SEYTANLARI IRANDA AYNI TÜRKIYE ILA ISBIRLIGI YAPIYOR TÜRKIYEY KARSI HABER YAYINLIYOR YAHU BUNLARIN HANGISI MÜSLÜMANDIR BENCE BUNLARIN HEPSI MÜSLÜMAN MASKELI SEYTANLARDIR MISIR AYNI SUUDI AYNI IRAN AYNI BAE AYNI BUNLARA MÜSLÜMAN DEMEK CAIZ DEGILDIR BUNLAR HIRISTIYAN DEGIL MÜSLÜMAN DEGIL NE MAYMUN OLDUKLARI BELLI DEGIL AMERIKA NE YAPARSA HEPSI YAVSAK GIBI GÖZLERINI KAPATIYORLAR TÜRKIYE KENDISINI SAVUNDUGU ICIN HEPSI KARSI CIKIYORLAR ARAPLAR MÜSLÜMAN DEGILDIR BUNLAR SATILMIS DINSIZLERDIRLER.

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