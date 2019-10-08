Mısır, Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı üçlü zirve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de geri adım atmaması üzerine, ABD kuklası Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi, bugün Kahire'de bir araya gelip "Türkiye'yi devre dışı bırakma" zirvesi gerçekleştirecek.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, geçen hafta Atina ziyareti sırasında Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında sondaj çalışmalarına karşı olduklarını söylemişti. Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, Pompeo'dan cesaret alan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis bugün Kahire’de Mısır'ın darbeci lideri Abdülfettah es Sisi ile bir araya gelecek. Şer üçgeninin hedefi ise Türkiye’yi Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarından "dışlamak"... “7. Yunan-Rum-Mısır Zirvesi”nde Türkiye’nin Kıbrıs’ın batısında başlattığı sondaj faaliyetleri ve Pompeo’nun Atina ziyareti ön planda olacak. Rumlar, tek taraflı ilan ettikleri ekonomik münhasır bölgeyi Türkiye’nin ihlal ettiğini öne sürüyor. Miçotakis, Mısır’da yayınlanan Al Ahram gazetesine verdiği demeçte “Türkiye’nin 7’nci parseldeki faaliyetleri bugüne kadarki tahriklerinin en önemlisidir. Uluslararası hukuk açık şekilde ihlal edilmektedir. Bu tür faaliyetler, Yunanistan’ın Türkiye ile ilişkilerde arzuladığı yeni başlangıç için elverişli ortamı yaratmıyor” dedi.

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