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3. Tuzla Kitap Fuarı kapılarını açtı

Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen 3.

22 Şubat 2019 Cuma 17:45
3. Tuzla Kitap Fuarı kapılarını açtı

Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Tuzla Kitap Fuarı açıldı. Fuarın açılışına Tuzla Kaymakamı Ali Akça ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı katıldı. 22 Şubat-3 Mart tarihleri arasında düzenlenecek fuarda 150’nin üzerinde yayın evi, 300’e yakın yazar ve şairin imza ve söyleşiler gerçekleştirecek.


Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Tuzla Kitap Fuarı, bugün açılışı yapılarak kitapseverlere kapılarını açtı. Açılışa Tuzla Kaymakamı Ali Akça ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı katılarak konuşmalar yaptı. 22 Şubat - 03 Marttarihleri arasında yapılacak olan fuarda imza günleri, söyleşiler, kitap kafe, sosyal sorumluluk projeleri gibi bir çok etkinlik düzenlenecek. Ayrıca fuarda 150’nin üzerinde yayın evi, 300’e yakın yazar ve şairin eserleri yer alacak. Tuzla Kaymakamı Ali Akça ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı fuarı gezerek buradaki çocuklarla satranç gibi oyunlar oynadı.


Fuar hakkında konuşan Tuzla Belediyesi Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; ”üçüncüsünü düzenlediğimiz kitap fuarının önce Tuzla’mıza sonra İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyoruz. Kitapla buluşturduğumuz kitap dostları ve sevgili gençler gerçekten kitabın önemini; yazar ve şairlerimizle buluşturduğumuzda hangi mesleği tercih ederse etsinler kitapla buluşmanın bilgi birikim sahibi olmanın önemini anlatıyoruz. Biz aşk ile oku derken de bu işi severek ilgi alaka ile aşk ile okumaları ile ama bu aşkın milleti kendisi ülkesi için olmalı, okuduğu her kitabın kendisine kattıkları ile hayatını daha iyi yerlere getirmeleri için mücadele ediyoruz. Tuzla’mızın geleceği için mücadele ediyoruz. Gelecekte bütün bireylerin ve gençlerin başarılı olmaları için mücadele ediyoruz. Her şey akla akıl ise bilgiye muhtaçtır biz de bu bilgiyi kaydeden kitap ile buluşturmaya alışıyoruz.” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 17:45
  1. kitap

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