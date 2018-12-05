3. Türk Konseyi Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar Toplantısı

ASTANA (AA) - Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 3. Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar Toplantısı'nda, Türk Konseyi 3. Gençlik Festivali'nin Türkiye'de yapılması kararlaştırıldı.



Türk Konseyi Genel Sekreteri Bagdat Amreyev'in moderatörlüğünde yapılan toplantıya, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, Kazakistan Sosyal Kalkınma Bakanı Darhan Kaletayev, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İsmail İsmayilov, Kırgızistan Gençlik İşleri, Beden Eğitimi ve Spor Devlet Ajansı Müdürü Kanat Amankulov ve Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık ve diğer ülkelerin yurt dışı misyon temsilcileri katıldı.

Amreyev, yaptığı konuşmada, Türk Konseyi Gençlik Platformu mevzuatının 2. Türk Konseyi Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar Toplantısında kabul edildiğini aktararak "Şimdi onu uygulamamız gerek." dedi.

Kırgızistan'da yapılan Türk Konseyi zirvesinde liderlerin, örgüte üye ülkelerin gençlik kurumları arasında iş birliğini pekiştirme, gençlerin radikal ideolojiden korunması için önlemlerin alınması talimatını verdiğini belirten Amreyev, "Gençlik Platformu liderimizin verdiği hedefleri yerine getirmek için uygun bir platform olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Kocaman ise Türkiye ve Kazakistan'da bugüne kadar gerçekleşen gençlik kamplarına bin 500'ün üzerinde gencin katıldığını ifade ederek, "En önemli konumuz Gençlik Platformunun kurulması. Bu gençlik platformuyla üye ülkelerimiz gençleri arasındaki ilişkiyi kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürüyoruz. Aynı zamanda uluslararası örgütlerin gençlik teşkilatlarıyla iş birlikleri geliştirebileceğiz." dedi.

Kocaman ayrıca, Gençlik Platformunun faaliyetlerine Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının destek vereceği konusunda mutabakat sağlandığını sözlerine ekledi.

Toplantıda Türk Konseyi 4. Gençlik Kampı'nın gelecek yıl temmuz - ağustos aylarında Kazakistan'da, 3. Gençlik Festivali'nin Türkiye'de, Türk Konseyi 2. Üniversite Spor Oyunlarının 2020'de Kazakistan'da, Türk Dünyası 2. Gençlik Forumunun gelecek yıl Kazakistan'ın Türkistan kentinde, Türk Konseyi Gençlik Platformu Genel Asamblesi toplantısının gelecek yıl Azerbaycan'da, 4. Türk Konseyi Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar Toplantısı'nın da gelecek yıl Kırgızistan'da yapılmasına karar verildi.

- "Gençler arasındaki iş birliği yüzyıllara yönelik iş birliklerini çok güzel seviyeye çıkaracak"

Toplantının ardından gazetecilere konuşan Bakan Kasapoğlu, gençlik ve spor alanındaki iş birliğini çok önemsediklerinin altını çizerek, "Gençler arasındaki iş birliği, gençlerimizin edineceği tecrübeler ülkelerimiz arasındaki dostluğu, kardeşliği, önümüzdeki yüzyıllara yönelik iş birliklerini ciddi anlamda çok güzel seviyeye çıkaracak." şeklinde konuştu.

Türk Konseyine üye ülkelerin gençleriyle birlikte düzenleyecekleri spor organizasyonlarında Türk Konseyi ülkeleri arasındaki iş birliğinin çok daha ileri noktalara taşınmasının önemine değinen Kasapoğlu, "Bu bağlamda bugünkü toplantılarımız çok verimli oldu." ifadesini kullandı.