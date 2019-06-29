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3 tonluk kurbanlık boğa araba fiyatına satışta

Samsun’da 3 ton ağırlığındaki “Kocaman” isimli kurbanlık boğa 49 bin 990 TL fiyatı ile alıcısını bekliyor.

29 Haziran 2019 Cumartesi 09:25
3 tonluk kurbanlık boğa araba fiyatına satışta

Samsun’da 3 ton ağırlığındaki “Kocaman” isimli kurbanlık boğa 49 bin 990 TL fiyatı ile alıcısını bekliyor.


Samsun’un Kavak ilçesi Mahmutlu Mahallesi’nde 18 senedir hayvancılıkla uğraşan 32 yaşındaki Murat Kocaman, 3 ton ağırlığındaki “Kocaman” isimli boğasını satışa çıkardı. Her sene kurban için büyükbaş hayvan yetiştirdiğini belirten Kocaman, “Şu anda toplam 220 tane büyükbaş hayvanım var. ‘Kocaman’ isimli boğamız 27 aylık ve büyükbaş hayvanlarımın arasında en ağır kiloya sahip. Alıcılarını bekliyorum” dedi.



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3 tonluk “Kocaman” isimli boğasını alana 2 ton ağırlığında 1 boğa ve 1 ton 700 gram ağırlığında 1 düve vereceğini söyleyen Kocaman, “Kocamanı alana ‘Çalışkan’ isimli bir boğa ve ‘Elif’ isimli bir düve hediye ediyorum” diye konuştu.


Bu zaman kadar hep doğal yiyecekler kullandığını söyleyen Kocaman, “Hayvanlarımı hep en doğal ve yararlı ürünlerle besliyorum. Kendi ekmiş olduğum mısır, arpa, buğday ve ekstra olarak besi yemi veriyorum. Hayvanlarım da hiçbir şekilde hap veya iğne yoktur” şeklinde konuştu.


Doğada beslemek için “Kocaman” adlı boğayı ahırdan çıkarmak için büyük uğraş veren Murat Kocaman, bir hayli zorlandı. Ahırdan çıkmak istemeyen boğa sahibine zor anlar yaşattı. 30 dakikalık uğraşın ardından boğa güçlükle çıkartılabildi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 09:25
  1. doğa

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