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Gündem 3 terörist öldürüldü
Gündem

3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 3 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 17:00:00 -
3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor. Kahraman komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

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