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Gündem 3 terörist öldürüldü
Gündem

3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 2, Barış Pınarı bölgesinde 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 12:08:00 -
3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li teröristin ise komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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Yorumlar

Sabetay Kemal

Maşallah, ellerinize ayaklarınıza sağlık. Durmak yok, devam. Damlaya damlaya göl olur.
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