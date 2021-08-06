3 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 2, Barış Pınarı bölgesinde 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li teröristin ise komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.