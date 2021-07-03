3 Temmuz bugünkü koronavirüs tablosu belli oldu mu?
3 Temmuz bugünkü koronavirüs tablosu belli oldu mu? Dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınınde her gün vaka tabloları açıklanıyor. Türkiye'de normalleşme adımlarının uygulanması ile günlük vaka sayılarında artış olup olmadığı merak ediliyor. 3 Temmuz tarihinde ait günlük koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...
3 Temmuz koronavirüs tablosunun açıklanması bekleniyor. En güncel vaka tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 782 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 461 olarak kayıtlarda yer aldı. Peki, 3 Temmuz bugünkü koronavirüs tablosu belli oldu mu?
3 Temmuz bugünkü koronavirüs tablosu belli oldu mu?
Bugüne ait koronavirüs tablosu henüz yayımlanmadı. Sağlık bakanlığı 3 Temmuz 2021 Cumartesi gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
2 Temmuz koronavirüs tablosu