3 Temmuz bugünkü koronavirüs tablosu belli oldu mu? Dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınınde her gün vaka tabloları açıklanıyor. Türkiye'de normalleşme adımlarının uygulanması ile günlük vaka sayılarında artış olup olmadığı merak ediliyor. 3 Temmuz tarihinde ait günlük koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...