3 Temmuz 1977: Ecevit Hükümeti’nin Güvenoyunu Alamaması

1977 yılında yapılan genel seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı Korutürk seçimden en çok milletvekili ile çıkan CHP Genel Başkanı Ecevit’e hükümeti kurma görevi verdi. Ancak diğer partilerle görüşen Ecevit bir koalisyon ortaklığı için müsbet cevap alamadı. Buna rağmen eksiği olan 13 milletvekilini bir şekilde bulacağını söyleyerek hükümeti kurdu ve güvenoyuna gitti. Ancak 3 Temmuz’da yapılan oylamada Ecevit Hükümeti gerekli güvenoyunu alamadı.





Dönemin Bakanlarından İ. Hakkı Birler o günleri şöyle anlatıyor: Toplantımızdan yaklaşık on gün sonra, 14 Haziran’da Cumhurbaşkanı Korutürk Bülent Bey’e bir yazı göndererek, yeni Meclis’in 13 Haziran’da toplanmasıyla, istifa etmiş sayılan hükümetin yerine, CHP Genel Başkanı olarak kendisini yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiğini bildirdi.

Ecevit “Bugün saat 11.00’de sayın cumhurbaşkanı beni kabul ederek hükümeti kurma görevini resmi olarak verdiler. Üç yönetim kurulu olarak konuyu görüşeceğiz. Cumhurbaşkanı, ülkenin içinde bulunduğu sorunlardan duyduğu kaygıları bütün içtenliğiyle anlattı. Seçimlerdeki tutumumuzdan çok memnun olduğunu, bizim mutlaka bir hükümet kurmamızı istediğini ve bunun MSP’siz olmasını istediğini ima etti.”(Birler,2010:704-705) şeklinde gelişmeleri grupta açıkladı.(Birler,2010:713)

Ne var ki 3 Temmuz 1977’de yapılan güven oylamasında, 217’ye karşı 229 ret oyuyla hükümet güvenoyu alamadı.





3 Temmuz 2020: Sakarya'nın Hendek İlçesindeki Havai Fişek Fabrikasında Patlama

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da patlama meydana geldi, 7 kişi hayatını kaybetti.







Bu facia sonrası bu kez Adapazarı ilçesinde dağlık alanda, havai fişeklerin imha edilmek üzere kamyondan indirildiği sırada 9 Temmuz'da patlama meydana geldi. 3 asker şehit oldu, 8 kişi yaralandı.









03 Temmuz 2013: Mısır'da darbe ordu yönetime el koydu.



Tunus’ta başlayan ve “Arap Baharı” ismi verilen halk hareketleri Ocak 2011’de Mısır’a da sıçradı. Müslüman Kardeşler, Hüsnü Mübarek karşıtı gösterilere destek verdi ve Mısır’da 30 yıllık diktatör Mübarek dönemi kapandıktan sonra İhvan Hareketi, Özgürlük ve Adalet Partisi’ni kurdu. Muhammed Mursi, partinin başkanı seçildi. Parti, Mısır tarihinde ilk kez demokratik bir şekilde yapılan seçimlerden birinci parti olarak çıktı.





Mursi, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda en çok oy olan iki adaydan birisi olarak ikinci tura kaldı ve 17 Haziran 2012’de yapılan ikinci turda yüzde 51.73 oy alarak seçimle başa gelen ilk Cumhurbaşkanı oldu. Mursi, ilk konuşmasını binlerce kişinin kendisini karşıladığı ve darbe karşıtlığı ile özdeşleşen Tahrir Meydanı’nda yaptı.





10 Kasım 2012 tarihli TIME dergisi kapağına Muhammed Mursi’yi taşıdı ve “Ortadoğu’daki En Önemli Adam” başlığını attı. Ancak yıllar boyunca demir yumrukla idare edilen, sorunların kör düğüm haline geldiği ülkede çözüm üretmek hiç kolay olmadı. Yeni anayasa çalışmalarına hız veren Mursi, Mübarek döneminin kalıntılarıyla mücadele etmekte zorlanıyordu. Özellikle basın üzerinden yürütülen yalan haber furyası ve sokakların hareketlendirilmesi sonucu Tahrir Meydanı bu kez iktidarda henüz birinci yılını tamamlayan Mursi karşıtı gösterilere sahne oldu.





Gösterileri bahane eden Mısır Ordusu 3 Temmuz 2013 günü, Mursi tarafından atanan Genel Kurmay Başkanı Abdulfettah es-Sisi önderliğinde yönetime el koydu. Seçilmiş Cumhurbaşkanı, darbeyi kabul etmediğini açıkladı ve direnme çağrısında bulundu. Akıllarına kazınan konuşmasında “Hakkı ve hukuku korumanın bedelini gerekirse hayatımla öderim. Vatan uğruna canımı kolayca veririm. Allah her şeye kadirdir. Kimse sizi aldatmasın. Sakın tuzaklara düşmeyin” demişti. Bu açıklamadan sonra ordu tarafından gizli bir yere götürülen Mursi’den haftalarca haber alınamadı. Bu süre içinde darbeye direnen halk meydanları doldurdu.