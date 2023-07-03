3 Temmuz 1918: Osmanlı Padişahı Sultan Reşad'ın vefatı

2 Kasım 1844 yılında İstanbul’da Çırağan Sarayı’nda doğmuştur. II. Mahmud’un torunu ve 31. Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid’in oğludur. Annesi Gülcemal Kadın Efendi; V. Murad, II. Abdülhamid ve VI. Mehmed kardeşleridir.



1909-1918 yılları arasında imparatorluğu yöneten Sultan Reşad, babası Sultan Abdülmecid ve amcası Abdülaziz’in hükümdarlığı sürecinde rahat ve serbest bir yaşam sürmüştür. II. Abdülhamid tahta çıktığı zaman (1876) veliaht konumuna geçmiştir. Bu süre zarfında kendisine saray dışından görüşmelere izin verilmemiş ve gözetim altında tutulmuştur. Saray geleneklerine göre yetiştirilmiş; Arapça ve Farsça öğrenmiştir. Dini bilimlere yönelik eğitimler almış ve Mevlevilik kültürüne ilgisi taht yaşamı süresince devam etmiştir.







Sultan Reşad, 31 Mart Olayı sonucunda kardeşleri V. Murad ve II. Abdülhamid’in tahtta çıkışlarına benzer bir şekilde darbe ile tahtta çıkarılmıştır. İttihat ve Terakki üyelerinin sayıca üstün oldukları Meclis-i Umûmî-i Millî, II. Abdülhamid’i tahttan indirmiş; 27 Nisan 1909 tarihinde Sultan Reşad’ı geçirmiştir. Aynı gün Harbiye Nezareti’ndeki tören ile 65 yaşında çıktığı tahtta, dokuz yıl sürecek zorlu bir dönem yaşayacaktır. Bu bağlamda, Selanik’ten Mahmut Şevket Paşa komutasında yola çıkan Hareket Ordusu’nun İstanbul’a girişi ve isyanın bastırılmasının yeni bir fetih sayılması düşüncesi ile padişaha V. Mehmed unvanının verilmesi kararlaştırılmıştır. Ayan Ferik Sami Bey’in bu önerisi sonrası “Reşad” ismi yerine “Mehmed” isminin saltanat ismi olması kabul edilmiştir. Veliaht olduğu dönemlerde kapalı bir yaşam süren V. Mehmed, dönem şartlarının getirdiği buhranlı havaya karşı koyabilecek siyasi bilgiye ve tecrübeye sahip olmadığı ve yine genel durumu idare etmekte zorlandığı değerlendirilmiştir. Taht yaşamı, İttihat ve Terakki üyelerinin etkisinde ve dokuz yılda toplamda on kez gerçekleşen hükümet değişiklikleri ile geçmiştir.







Trablusgarp Savaşı (1911) ile başlayıp Arnavutluk’tan Yemen’e uzanan çatışmalar silsilesi, V. Mehmed’in hükümdarlık yıllarındaki sancılı günlerin kısa sürmeyeceğinin bir işareti olmuş; imparatorluk topraklarını etkisi altına alan iç ve dış sorunlar artış eğilimi göstermiştir. Söz konusu isyanlarda, Avrupalı emperyalist devletlerin Balkan halklarını kışkırtmalarının dışında İttihatçıların düzeni sağlayacak önlemleri hayata geçirememesinin de etkisi büyüktür.



V. Mehmed, henüz Cihan Harbi’nin bitmediği 3 Temmuz 1918 tarihinde yaşadığı rahatsızlıklardan kaynaklı çekildiği sarayında vefat etmiştir. Sağlığında yaptırdığı ve Eyüp’te bulunan türbeye defnedilmiştir.