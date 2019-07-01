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3 tekerlekli motorda 7 kişilik tehlikeli yolculuk

Eskişehir’de 7 kişilik bir grup, üç tekerlekli motosiklet üzerinde tehlikeli şekilde yolculuk yaptı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:37
3 tekerlekli motorda 7 kişilik tehlikeli yolculuk

Eskişehir’de 7 kişilik bir grup, üç tekerlekli motosiklet üzerinde tehlikeli şekilde yolculuk yaptı.


Merkez Sakarya Caddesi üzerindeki tehlikeli yolculuk cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motora oturmuş 2 erkeğin yanı sıra ek olarak kendi imkanlarıyla yapılan sepet bölümünde ise 3’ü çocuk 2 kadının kimseye aldırış etmeden yolculuk yaptığı görüldü. Olası bir kaza durumunda büyük sorunlara neden olabilecek yolculukta kimsenin kask takmaması da dikkatlerden kaçmadı.


Motosiklet bir müddet sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:37
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