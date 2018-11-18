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3 tabancayla yakalandı, adli kontrolle salıverildi

Samsun'da şüphe üzerine bir araçta arama yapan polis, 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirirken, gözaltına alınan kişinin mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

18 Kasım 2018 Pazar 23:53
3 tabancayla yakalandı, adli kontrolle salıverildi

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uygulama sırasında şüphe üzerine durdurdukları 34 plakalı otomobilde yaptıkları aramada, bagaj döşemesiyle bagaj duvarına gizlenmiş toplam 3 adet 9 milimetre çaplı ruhsatsız tabanca ve 3 adet şarjör ele geçirdi. 

Olayla ilgili H.Y. (40) isimli bir zanlı gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan H.Y., 'silah kaçakçılığı' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 23:53
  1. Samsun
  2. Ordu
  3. Tekkeköy

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