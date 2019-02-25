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3. Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması'nın finali yapıldı

Kadıköy Belediyesi tarafından 3'üncüsü düzenlenen Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması’nın birincisi Doğaç İşbilen oldu

25 Şubat 2019 Pazartesi 23:50
3. Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması'nın finali yapıldı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy Belediyesi'nin 50 yaş altı kompozitörler arasında Piyanolu Dörtlü (keman, viyola, viyolonsel, piyano) için düzenlediği Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması'nın final konseri ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Seçici kurulun değerlendirmesi sonucu 15 katılımcı arasından seçilen 4 eser, Kadıköy Süreyya Operası'nda gerçekleştirilen "Final Konseri"nde icra edildi.

Virtüözler Özcan Ulucan, Ulrich Mertin, Ozan Tunca ve Birsen Ulucan'ın icra ettiği eserlerin bestelerinin kime ait olduğunun anlaşılmaması için besteciler takma isimle çağrıldı.

Eserlerin icrasının ardından, yarışmacı bestecilerin dereceleri, jüri üyelerinin ve izleyicilerin oylarıyla belirlendi.

Turgay Erdener, Özkan Manav, Gülsin Onay, Ayşegül Sarıca ve Yalçın Tura’nın jüri üyesi olduğu etkinlikte, Doğaç İşbilen birinci, Recep Gül ikinci, Mustafa Kemal Saydam ise üçüncü oldu. Yarışmacılardan Yusuf İzeddin Mesçi de mansiyon ödülünü aldı.

Çağdaş Türk müziği alanında bestecileri teşvik etmek ve yerli eser repertuvarını zenginleştirmek amacıyla düzenlenen Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması'nın birincisi 12 bin 500, ikincisi 9 bin, üçüncüsü ise 6 bin lira ile ödüllendirildi.

Gecede konuşma yapan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, yarışmada birinci seçilen İşbilen'in ödülünü de takdim etti.

Programa katılan izleyicilere dağıtılan oy pusulaları aracılığıyla belirlenen "Seyirci Özel Ödülü"nün sahibi ise Recep Gül oldu.

Gecede seslendirilip ödül alan eserler, daha sonra CD olarak müzikseverlere sunulacak.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 23:50
  1. Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması

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