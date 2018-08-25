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3 farklı suçtan aranan cezaevi firarisi saklandığı evde kıskıvrak yakalandı

Düzce'de bulunduğu cezaevinden firar eden şahıs Bolu'da kaldığı evde yakalandı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 15:03
3 farklı suçtan aranan cezaevi firarisi saklandığı evde kıskıvrak yakalandı

Hakkında 3 suçtan aranması bulunan cezaevi firarisiBolu’da yapılan operasyonla yakalandı. Firarinin evinden ve aracında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Haziran ayında Düzce’de bulunan cezaevinden Erkan B. isimli şahıs firar etti. Firarın arından başlatılan soruşturmada zanlının Bolu’ya gittiği tespit edildi. Tespitin arından Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Erkan B. İçin fiziki takip başlatıldı.

YAPILAN ARAMALARDA UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Zanlı takip sonucu Sümer Mahallesi’nde saklandığı evde operasyon ile yakalandı. Zanlının saklandığı evde ve aracında yapılan aramalarda 100 ile 150 gramlık paketler halinde metamfetamin maddesi, kubar esrar ve skunk maddesi ele geçirildi.

Ayrıca Erkan B. hakkında izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme nakletme satma suçu ile cezaevinden firar etmek olmak üzere 3 suçtan aranması bulunuyor.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 15:03
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  2. cezaevi firarisi
  3. Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü
  4. Sümer Mahallesi
  5. metamfetamin maddesi
  6. kubar esrar
  7. skunk maddesi

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